Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkes kurallarını ihlal ederek, Ağdam bölgesine saldırdığını duyurdu.
Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan toplantı sonrası çıkan ateşkes kararı ile ara verdi.
Ermenistan ise ateşkes kurallarını ihlal ederek, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Ağdam bölgesinde bulunan sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı ve ateşkesi ihlal ettiği aktarıldı.
ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRAN ERMENİSTAN ORDUSU PÜSKÜRTÜLDÜ
Ermenistan ordusu, bugün yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen Cebrail ve Hadrut'u yeniden işgal etmek için saldırı düzenledi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Tuğ köyü yönünden Hadrut'a, Aragül ve Banazur yönünden Cebrail'e saldırmaya çalıştığı bildirildi.
Açıklamaya göre Azerbaycan ordusunun önleyici tedbirleri neticesinde Ermenistan güçleri çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldı.
İyi organize olmuş Azerbaycan birimlerinin, Ermenistan güçlerinin ilerlemesini engellediği ve tuzağa düşürdüğü, 38 Ermenistan askerinin öldürüldüğü, 2 Grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonunun imha edildiği belirtildi.
Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu kaydedildi.
Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise Ermenistan'ın ateşkesi alenen ihlal ederek Ağdam ilinin köylerine ateş açtığı bildirildi.
Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes, bugün yerel saatle 12.00'de başlamıştı.HACIYEV'DEN SERT TEPKİ!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, "Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor." açıklamasında bulundu.
Hacıyev, "Masada artık Ermenistan'ın dikte ettirdikleri olmayacak. Mücadele sadece askeri değil, diplomasiyle de yapılır. Nihai hedefimiz Azerbaycan'un toprak bütünlüğünü sağlamak" ifadelerini kullandı.
HADRUT'TA SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Hadrut'taki yerleşim yerlerine yoğun roket saldırıları gerçekleştiriyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Hadrut'a yoğun roket saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıların, Ermenistan'ın işgal ettiği Hocalı'dan gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna yönelik gerekli adımları attığı kaydedildi.
Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya varmıştı.