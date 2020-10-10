Karabağ'daki Ermeni çetelerini gölge gibi izleyen Türk SİHA'ları dün de 13 tankı imha etti. 6 tank ise çalışır halde Azeriler'in eline geçti. Alman Bild Gazetesi, Ermeniler'in ağır zayiat verdiğini bildirdi. Paşinyan, ateşkes istedi.

Aliyev ise resti çekti: Çık git toprağımızdan!

Azeriler, Hadrut Kasabası ile bazı köyleri işgalden kurtardı.İmha edilen tank sayısı 273'e yükseldı.4 grad füze sistemi, 5 obüs, 2 radar sistemi çökertildi.Topçu alayı komutanı Yarbay Arman Dermeyan öldürüldü.Katil Başbakan Paşinyan, akıl hocalarından umduğu desteği bulamadı. Ordusu ağır yenilgi aldı. Moskova 'nın ateşkes çağrısını ise anında yanıtladı:topraklarını işgaleden Ermenistan 'ıbozguna uğrattı. Dağlık Karabağ 'ınen kritik noktalarıbirer birer kurtarıldı.Son olarak Hadrut kasabası ilebirkaç köyünün temizlendiğiaçıklandı. ErmenistanBaşbakanı Paşinyan ise yalnızkaldı. Terör örgütü PKK'dandestek aldı. Alman DerSpiegel'e konuşankatil başbakan,Avrupa'yı kışkırtmayaçalıştı. "açıklaması yaptı.Ülkede cephe hattındayaşananlardan dolayıyetkililerin eleştirilmesini yasakladı.Eleştiri bile kabul etmeyen Paşinyan,Moskova'nın ateşkes çağrısını kabuletmek zorunda kaldı. Rusya DışişleriBakanı Lavrov, Azerbaycan DışişleriBakanı Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan dünMoskova'daki toplantıya katıldı.





ALİYEV: ŞANSI KAÇIRMAYIN

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a 'Topraklarımızı terk edin' çağrısı yaptı. "Kan dökülsün istemiyoruz. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum" ifadesini kullandı.



YALNIZ ADAM

ABD'de yayınlanan Foreign Policy dergisi, Azerbaycan'ın cephedeki başarısını kaleme aldı. "Paşinyan kendisine fazla güvendi" diyerek yalnız kaldığını açıkladı. Türk İHA'larına ise övgüler yağdırdı. "Türkiye, Azerbaycan'ın işgal ettiği toprakları geri alma mücadelesine her zaman siyasi ve askeri destek verdi" ifadesini kullandı.







DENGELERİ ALTÜST ETTİ

Economist, Türkiye'nin Dağlık Karabağ çatışmasındaki rolüne değindi. İnsansız hava araçlarının Azerbaycan ordusu tarafından etkin biçimde kullanıldığını söyledi. "Savaş uçaklarından daha düşük maliyetli SİHA'lar çatışmaların seyrini değiştiriyor" dedi.









BU KEZ 'BILD'İ!

Alman BİLD gazetesi, Türk İHA ve SİHA'larına övgüler yağdırdı. Türkiye'nin Libya, Suriye ve Azerbaycan'da destan yazdığını vurguladı. "Türk drone'ları dünyanın her yanında önlenemez bir yükselişte" diye yazdı.





DÜNYA LİDERİ

Başkan Erdoğan, Mavi Vatan'ı Batı'nın kirli oyunlarına bırakmadı. Fransız Le Monde gazetesi, devlere meydan okuduğunu yazdı. "Erdoğan ne Moskova ne de Washington'dan korkuyor" ifadesini kullandı.

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki yasal haklarından vazgeçmedi. Mavi Vatan'da Batı'nın kirli oyunlarına izin vermedi. Bu durum en çok Fransızları rahatsız etti. Akdeniz'de yenilgiye uğrayan Fransa'yı bu kez de kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olmamızı hazmedemedi. Fransız Le Monde gazetesinin köşe yazarı Alain Frachon, Türkiye'nin devlere karşı korkusuz olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan'ın cesareti ile Rusya ve ABD'ye kafa tuttuğunu yazan Le Monde yazarı Frachon, "Türkiye ne Moskova ne de Washington'dan korkuyor. Adeta, Kremlin ve Beyaz Saray'la dalga geçiyor" dedi.

