Alinur Aktaş, Hayri Türkyılmaz'ın paylaşımını etiketleyerek, "Bilgilendirme: Mudanya Bursa'nın ilçesidir" ifadelerini kullandı.

SALMAN: "BİR PARTİ TEPEDEN TIRNAĞA BU KADAR MI UYUMLU OLUR KOMİKLİKTE"

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman; CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca; CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz'ın yaptığı paylaşımlarının ekran kaydı ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3. Ahmet Çeşmesi'nin önünde çekilen fotoğrafı paylaştı.

Ayman Salman; "Gülelim mi? Ağlayalım mı? Bir parti tepeden tırnağa bu kadar mı uyumlu olur komiklikte.. Anlaşıldı, CHP tepeden tırnağa çok komik" ifadelerini kullandı.