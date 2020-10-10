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    • 10.10.2020 22:03
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    'dan e rağmen saldıran suna ağır darbe: 38 asker öldürüldü, askeri teçhizatlar imha edildi

    'ndan yapılan açıklamaya göre su, bugün yürürlüğe giren geçici e rağmen Cebrail ve Hadrut'u yeniden işgal etmek için saldırı düzenledi. Bunun üzerine harekete geçen Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ağır kayıplar verdirdi. 38 Ermenistan askeri öldürüldü, 2 Grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonunun imha edildi.

    AA
    İHA

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Tuğ köyü yönünden Hadrut'a, Aragül ve Banazur yönünden Cebrail'e saldırmaya çalıştığı bildirildi.

    GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDILAR
    Açıklamaya göre Azerbaycan ordusunun önleyici tedbirleri neticesinde Ermenistan güçleri çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldı.



    38 ERMENİSTAN ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
    İyi organize olmuş Azerbaycan birimlerinin, Ermenistan güçlerinin ilerlemesini engellediği ve tuzağa düşürdüğü, 38 Ermenistan askerinin öldürüldüğü, 2 Grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonunun imha edildiği belirtildi.

    Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu kaydedildi.



    AĞDAM'IN KÖYLERİNE ATEŞ AÇILDI
    Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise Ermenistan'ın ateşkesi alenen ihlal ederek Ağdam ilinin köylerine ateş açtığı bildirildi.

    Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes, bugün yerel saatle 12.00'de başlamıştı.
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