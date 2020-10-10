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    • 10.10.2020 19:32
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    Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'daki a ilişkin son durumu açıkladı

    Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'daki a ilişkin son durumu açıkladı. Üç yangın hariç bölgedeki tüm yangınların kontrol altına alındığını bildiren Pakdemirli, "Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Çok yönlü soruşturma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'da meydana gelen orman larına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bakanı Pakdemirli Hatay'daki üç yangın hariç bölgedeki tüm yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

    Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satırbaşları:

    Yanan evler için hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

    Söndürmek için zaman zaman karşı ateş kullanılıyor.

    Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Yangınla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Çok yönlü soruşturma devam ediyor.

    Hasar tespit çalışmaları başladı. Bunlarla ilgili gerekli işlem de yapılacak. Biraz evvel İçişleri Bakanımız ile görüştüm, gerek AFAD fonundan olsun gerek Cumhurbaşkanlığı İdari İşler'den olsun bu hasar tespit çalışmalarını müteakiben inşallah en kısa zamanda yaraları sarmak maksadıyla belli ödemeler gerçekleşeceğini ifade etti

    Detaylar gelecek...

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