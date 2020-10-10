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Son dakika: Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor! Vatandaşlar korku dolu anları anlattı

Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Hatay Valisi Rahmi Doğan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Öte yandan Belen ilçesinde çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangından etkilenen vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

İHA
AA
10.10.2020 12:26 - Son Güncelleme: 10.10.2020 12:26
Son dakika: Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor! Vatandaşlar korku dolu anları anlattı

Hatay'ın Belen ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Ekipleri, rüzgarında etkisiyle farklı noktalara yayılan alevleri çevrelemeye çalışıyor. Çeşitli illerden de takviye ekiplerin geldiği orman yangınında Hatay Valisi Rahmi Doğan da incelemelerini sürdürüyor.

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Son dakika: Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor! Vatandaşlar korku dolu anları anlattı

Arsuz ilçesi Nergizlik mevkiinde yanan alanları, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'la beraber inceleyen Vali Doğan incelemelerini sürdürdü.

Son dakika: Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor! Vatandaşlar korku dolu anları anlattı

KORKU DOLU ANLAR
Yangında evi veya iş yeri zarar gören, dumanlardan etkilenen vatandaşlar yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Belen ilçesindeki bir gıda deposunda çalıştığı sırada yangına yakalanan Dilek Naz, çevreden duyduğu çığlıklar üzerine dışarıya çıktığını söyledi.

Son dakika: Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor! Vatandaşlar korku dolu anları anlattı

Naz, aracını kurtarmak için ofise anahtarı almak üzere geri yöneldiğini, can havliyle otomobilini yangından kurtardığını belirterek, "Korkunçtu. Kısa süre sonra itfaiye geldi ama rüzgarın da etkisiyle yangın inanılmaz hızlı yayıldı." dedi.

Son dakika: Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor! Vatandaşlar korku dolu anları anlattı

Yangında, Belen ilçesindeki gıda ve temizlik deposu yanan toptancı Ayhan Sabancı da bir patlama sesi duyduğunu ve ardından yangın çıktığını belirtti.

Rüzgarın da etkisiyle alevlerin şiddetlendiğini anlatan Sabancı, "Ağaçlardan sonra araçlar tutuşmaya başladı. Yangın daha sonra benim depoya sıçradı. Zararım maalesef çok büyük, depo komple doluydu." ifadesini kullandı.

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