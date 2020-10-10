Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



Hatay'ın Belen ilçesi Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı evlere sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri, yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye eri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.











VATANDAŞLAR EVLERİNİ BOŞALTTI

Yangının yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı. Bölge polis ve itfaiye ekipleri tarafından ablukaya alındı. Polis ekipleri, evlerdeki vatandaşların tahliyesini sağlarken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.









GÖZALTINA ALINDILAR

Hatay'da dün başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamadı.Yangın nedeniyle bazı evler alevlerin arasında kaldı. TRT Haber'in haberine göre, Belen Belediye Başkanı Gül, yangının terör eylemi ve kundaklama olduğunu belirterek gözaltına alınanların olduğunu söyledi.



