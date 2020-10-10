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    • 10.10.2020 15:02
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    Terör örgütü sempatizanları 'daki üzerinden reklam peşinde

    Son yıllarda gerçekleştirilen operasyonlarla saklandıkları inlerinden kafalarını dahi çıkaramayan terör örgütü 'nın sempatizanları şimdi 'da bir gündür süren orman ları üzerinden reklam yapma peşine düştü.

    İHA
    PKK sempatizanları reklam derdinde

    Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi yakınlarında dün sabah saatlerinde başlayıp, yerleşim yerleri ve İskenderun ilçesine de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

    TERÖR ÖRGÜTÜ SEMPATİZANLARI REKLAM PEŞİNDE
    Yüzlerce ekip hem karadan hem de havadan yangına müdahale ederken, PKK ve YPG'li hesaplar sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmaya başladı.

    Memed Drews K isimli bir hesap Türk askerlerinin bulunduğu karargahı hedef gösterirken yapılan yorumlar dehşete düşürdü.

    Öte yandan, 2 kişinin ormanlık bir alanda yangın çıkarıp gittiği görüntülerde sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
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    Haberler Güncel Terör örgütü PKK sempatizanları Hatay'daki yangın üzerinden reklam peşinde