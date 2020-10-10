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    • 10.10.2020 20:43
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    Son dakika: Bakan Koca'dan 'a yeni müjdesi

    , ’un yakında yeni bir ye sahip olacağını duyurdu. Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul, yakında yeni bir hastaneye sahip olacak. Seyrantepe’deki binamız büyük oranda hazır." ifadelerine yer verdi.

    İstanbul'a yeni hastane müjdesi

    , 'un yakında yeni bir ye sahip olacağını duyurdu.

    Koca açıklamasında, "İstanbul, yakında yeni bir hastaneye sahip olacak. Seyrantepe'deki binamız büyük oranda hazır. İncelemelerde bulunduğumuz binanın kapalı alanı 172.825 metrekare. 163 poliklinikle hizmet verecek olan hastanemiz 620 yataklı, 84 yoğun bakım yataklı planlandı. Ameliyathane sayısı 24." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a yeni hastane müjdesi