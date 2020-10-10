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Hatay'daki yangından son dakika görüntüleri: Alevlerden böyle kaçtılar

Son dakika haberi... Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçradı. Dün yanan alanlardan bugün yeniden alevler yükseldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen ve evlere kadar gelen alevler nedeniyle vatandaşlar evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Vatandaşların alevlerden koşarak kaçtığı anlar kameralar tarafından anbean görüntülendi. Öte yandan sosyal medyaya yüklenen iki videoda, motolof kokteyli atılarak yangın çıkartıldığı iddia edildi. Her iki videoda motosikletle gezen, yeşil giyen bir kadının molotof kokteyli attığı öne sürüldü. Görüntülerdeki bir kişi ise, "Kadının biri üzerime doğru molotof kokteyli attı" dedi.

10.10.2020 16:20 - Son Güncelleme: 10.10.2020 16:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





