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Hatay'daki yangından son dakika görüntüleri: Alevlerden böyle kaçtılar

Son dakika haberi... Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçradı. Dün yanan alanlardan bugün yeniden alevler yükseldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen ve evlere kadar gelen alevler nedeniyle vatandaşlar evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Vatandaşların alevlerden koşarak kaçtığı anlar kameralar tarafından anbean görüntülendi. Öte yandan sosyal medyaya yüklenen iki videoda, motolof kokteyli atılarak yangın çıkartıldığı iddia edildi. Her iki videoda motosikletle gezen, yeşil giyen bir kadının molotof kokteyli attığı öne sürüldü. Görüntülerdeki bir kişi ise, "Kadının biri üzerime doğru molotof kokteyli attı" dedi.

10.10.2020 16:20 - Son Güncelleme: 10.10.2020 16:32
Hatay'daki yangından son dakika görüntüleri: Alevlerden böyle kaçtılar

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, İskenderun ve Arsuz ilçelerine doğru ilerledi.

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Hatay'daki yangından son dakika görüntüleri: Alevlerden böyle kaçtılar

Söndürme çalışmaları süren yangına şiddetli rüzgar nedeniyle havadan güçlükle müdahale ediliyor.

Hatay'daki yangından son dakika görüntüleri: Alevlerden böyle kaçtılar

Yangının yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı.

Hatay'daki yangından son dakika görüntüleri: Alevlerden böyle kaçtılar


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter üzerinden Hatay'a geçmiş olsun diyerek İskendurun Başsavcılığında çok yönlü soruşturma sürdürüldüğünü belirtti.

Hatay'daki yangından son dakika görüntüleri: Alevlerden böyle kaçtılar

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotaj ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır" denildi.

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