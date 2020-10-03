Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebiyle dijital eğitim platformumuz EBA'yı oradaki evlatlarımızın da hizmetine sunuyoruz. Mevkidaşım Nazım Çavuşoğlu ile imzaladığımız protokolle, EBA sistemlerimiz KKTC'de de kurularak çok yakında erişime açılacak" dedi.







Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un o paylaşımı;