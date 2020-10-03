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    • 03.10.2020 18:48
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    Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: sistemlerimiz 'de de kurulacak

    Bakanı Ziya Selçuk, dijital eğitim platformu 'nın 'nde () de kurularak çok yakında erişime açılacağını açıkladı.

    DHA
    Bakan Selçuk açıkladı: KKTC'de de kurulacak

    Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebiyle dijital eğitim platformumuz EBA'yı oradaki evlatlarımızın da hizmetine sunuyoruz. Mevkidaşım Nazım Çavuşoğlu ile imzaladığımız protokolle, EBA sistemlerimiz KKTC'de de kurularak çok yakında erişime açılacak" dedi.



    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un o paylaşımı;

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