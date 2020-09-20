Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs ile ilgili halkı korkuya sevk eden terör sevici Türk Tabipler Birliği'ne sert tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vatandaşlarımızı telaşa sürüklüyor! Derdi hastalarımızın şifa bulması falan değil. Derhal kapatılmalı" ifadelerini kullanmıştı.

DAVUTOĞLU VE AKŞENER'DEN TTB'YE DESTEK

Partisinin Antalya 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Barolar bölündü, şimdi de Tabiler Birliği'nin bölünmesi için uğraşıyorlar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, partisinin bugün düzenlenen genel seçim kurultayında yaptığı konuşmada "Kendine, sözüm ona milliyetçi diyenlerin hor gördüğü, Atamın bize emaneti, cefakâr Türk tabiplerine selam olsun" ifadelerini kullandı.

İLBER ORTAYLI'DAN TTB VE DESTEKÇİLERİNE TOKAT GİBİ YANIT!

Terör seviciliği ile bilinen ve muhalefetin savunduğu Türk Tabipler Birliği'nin iddialarına boşa çıkarak bir açıklama da ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan geldi.

Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan ünlü tarihçi İlber Ortaylı sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bir video yayınladı.

Ameliyatını gerçekleştirilen doktorlara teşekkür eden Ortaylı, Türk tıbbının ne kadar çok gelişmiş olduğuna vurgu yaptı.

EN ÖNEMLİ ŞEY KENDİMİ EMANET ETTİĞİM ELLER

İlber Ortaylı'nın açıklamasından satır başları şöyle;

"Çok değerli, sevgili okuyucularım, aşağı yukarı 1 haftayı bulan tedavim sırasında beni arayan, soran okuyucularımın, dostlarımın gönderdiği mesajlar, sevgi ifadeleri beni çok duygulandırdı. Böylesine bir sevgi her faniye nasip olmaz. Benim için kolay bir dönem olmadı; fakat bu sıkıntılı günlerde en önemli şey, kendimi emanet ettiğim ellerin güvenirliğiydi.

VATANDAŞA SESLENDİ: GEVŞEK TEDBİRLERİNİZLE SAĞLIK SİSTEMİNİ YORMAYIN

Yeni bir asistan ve hemşire neslinin yetiştiğini gördüm. Bunlar yeni okullarımızda en başta bu müessesenin kendi hemşire mektebinden mezunlar ve fevkalade başarılı, iddialı ve hırslı bir çalışma içindeler. Türk tıbbının böyle ilerlediği bir sırada onları birtakım iyi kontrol edilememiş salgınlarla veya gevşek tedbirlerle yormanın alakası yoktur. Çünkü Türkiye sadece kendi halkının değil bütün civardaki milletlerin tıp hizmetinin en iyi şekilde verilmesine ve yükseltilmesine aday bir ülkedir.