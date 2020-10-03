Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını paylaştı. Bakan Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak." dedi.