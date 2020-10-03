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    • 03.10.2020 19:26
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    : 3 Ekim vaka sayılarını açıkladı

    i... 3 Ekim yeni tip (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını yayınladı. Türkiye'de son 24 saatte 103 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 1211 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 283 bin 868'e yükseldi.

    İşte 3 Ekim koronavirüs tablosu

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını paylaştı. Bakan Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak." dedi.

    2 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    1 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    30 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    29 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    28 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Ekim koronavirüs vaka sayılarını açıkladı