



Diyanet İşleri Başkanlığı; kaynağı belli olmayan sahte sosyal medya hesabının Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a atfen paylaştığı, "Fakirler cennette, şehit mertebesine yakın yedi kat yüksekte olacaklar. Belki de biz onları kıskanacağız" ifadesinin tamamen yalan ve iftiradan ibaret olduğunu açıkladı.

"SANATÇI, GAZETECİ VE SİYASETÇİLE, AKLA VE MANTIĞA SIĞMAYAN BU İÇERİKLERİ PAYLAŞTILAR"

Açıklamada; "Maalesef aralarında sanatçı, gazeteci ve siyasetçilerin de bulunduğu birçok kişinin akla ve mantığa sığmayan bu içeriklerin doğruluğunu araştırmadan paylaşarak yalan ve iftiranın yayılmasına ve kamuoyunu yanlış yönlendirerek Başkanlığımız ve Başkanımıza karşı bir linç kampanyasının başlatılmasına sebep olduğuna üzülerek şahit olmaktayız" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan hesapların paylaştığı iftira ve hakaretlerle ilgili hukuki süreç başlatıldığı ifade etti.