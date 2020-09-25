Türk Tabipler Birliğinden bir skandal daha: Terör örgütünün ajansına pandemi röportajı

Türkiye, koronavirüs ile mücadelesini sürdürüyor. Vakalarda sonbaharın gelmesi ile ufak artışlar yaşansa da, salgın hala kontrol altında. Yeni önlemler ile salgının hızının arttığı bölgelerde hızlı önlemler alınıyor. Dünyada salgınla mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen Türkiye'de bu başarının önemli bir eşiği de hiç kuşkusuz ki yatak kapasitesini ve hizmet seviyesini artıran şehir hastaneleri oldu.



ŞEHİR HASTANELERİ İLE KAPASİTE VE HİZMET ARTTI

Birçok ülke salgında yoğun bakım odası sorunu yaşarken, Türkiye şehir hastaneleri ve pandemi hastanelerini süratle tamamlayarak kapasiteyi artırdı. Salgını da kontrol altında tutarak kapasitelerin dolmasını engelledi.





CNN VE BBC ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Öyle ki, ABD'li CNN ve İngiliz BBC Türkiye'ye gelerek şehir hastanelerini gezdi. Hazırlanan haberlerde şehir hastanelerinden büyük övgü ile bahsedildi.

SAĞLIK TURİZMİ BAŞLADI

Türkiye'nin sağlık turizmine de katkıda bulunan şehir hastaneleri ile ilgili eleştiri ise, bir türlü memnun olmayan ve aykırı söylemler üreten Tabipler Birliği'nin İzmir şubesinden geldi.



TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AJANSINA KONUŞTU

Eleştiri bir yana açıklamanın yapıldığı ajans dikkat çekti. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, terör örgütü PKK'nın yayın organı Mezopotamya Ajansı'na konuştu.

Lütfi Çamlı, "Şehir hastaneleri pandemiyle mücadelede bir çözüm olmayacak." dedi.







BAHÇELİ, 'TTB KAPATILMALI' DEMİŞTİ

Çamlı'nın açıklamaları sonrası MHP Lideri Devlet Bahçeli'nini tartışmaya açtığı, 'TTB kapatılmalıdır' önerisi bir kez daha gündeme geldi.

Bahçeli, TTB'nin salgınla mücadeleye zarar verdiğini, sürekli Türkiye karşıtı hareketler içinde bulunduğunu ifade etmişti. Bahçeli, ikinci açıklamasında da sözlerinin arkasında durduğunu ifade etmişti.



Terör örgütleri ile oldukça haşır neşir olan TTB'nin kapatılması önerisine ise CHP ile HDP şiddetle karşı çıkmıştı.





