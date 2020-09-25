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    • 25.09.2020 13:56
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    Türk Tabipler Birliğinden bir skandal daha: Terör örgütünün ajansına pandemi röportajı

    Eli kanlı PYD/YGP'nin eş başkanına demokrasi ödülü verecek kadar ileri giden TTB'den bir skandala daha imza attı. Başkanı , terör örgütü 'nın yayın organı 'na röportaj verdi. Çamlı, CNN ile BBC'nin bile kilometrelerce uzaktan gelerek takip ettiği ve öve öve bitiremediği şehir hastanelerini eleştirdi. Çamlı terör örgütünün ajansına verdiği röportajda, "Şehir hastaneleri pandemiyle mücadelede bir çözüm olmayacak." dedi.

    TTB'den bir skandal daha

    Türkiye, koronavirüs ile mücadelesini sürdürüyor. Vakalarda sonbaharın gelmesi ile ufak artışlar yaşansa da, salgın hala kontrol altında. Yeni önlemler ile salgının hızının arttığı bölgelerde hızlı önlemler alınıyor. Dünyada salgınla mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen Türkiye'de bu başarının önemli bir eşiği de hiç kuşkusuz ki yatak kapasitesini ve hizmet seviyesini artıran şehir hastaneleri oldu.


    ŞEHİR HASTANELERİ İLE KAPASİTE VE HİZMET ARTTI
    Birçok ülke salgında yoğun bakım odası sorunu yaşarken, Türkiye şehir hastaneleri ve pandemi hastanelerini süratle tamamlayarak kapasiteyi artırdı. Salgını da kontrol altında tutarak kapasitelerin dolmasını engelledi.

    CNN VE BBC ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ
    Öyle ki, ABD'li CNN ve İngiliz BBC Türkiye'ye gelerek şehir hastanelerini gezdi. Hazırlanan haberlerde şehir hastanelerinden büyük övgü ile bahsedildi.

    SAĞLIK TURİZMİ BAŞLADI
    Türkiye'nin sağlık turizmine de katkıda bulunan şehir hastaneleri ile ilgili eleştiri ise, bir türlü memnun olmayan ve aykırı söylemler üreten Tabipler Birliği'nin İzmir şubesinden geldi.

    TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AJANSINA KONUŞTU
    Eleştiri bir yana açıklamanın yapıldığı ajans dikkat çekti. Başkanı , terör örgütü 'nın yayın organı 'na konuştu.

    Lütfi Çamlı, "Şehir hastaneleri pandemiyle mücadelede bir çözüm olmayacak." dedi.



    BAHÇELİ, 'TTB KAPATILMALI' DEMİŞTİ
    Çamlı'nın açıklamaları sonrası MHP Lideri 'nini tartışmaya açtığı, 'TTB kapatılmalıdır' önerisi bir kez daha gündeme geldi.

    Bahçeli, TTB'nin salgınla mücadeleye zarar verdiğini, sürekli Türkiye karşıtı hareketler içinde bulunduğunu ifade etmişti. Bahçeli, ikinci açıklamasında da sözlerinin arkasında durduğunu ifade etmişti.

    Terör örgütleri ile oldukça haşır neşir olan TTB'nin kapatılması önerisine ise CHP ile şiddetle karşı çıkmıştı.


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