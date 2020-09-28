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    • 28.09.2020 12:05
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    Türk Tabipleri Birliği'nin yeni başkanı sevici, sözde soykırım sözcüsü oldu! İşte kirli sicili

    Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) seçimlerinde, "Etkin Demokratik TTB" grubu seçimi kazandı. başkan seçildi. Kapatılma taleplerinin ve hararetli tartışmaların odağındaki Türk Tabipleri Birliği'nin başkanlığına seçilen Şebnem Korur Fincancı, Ermenilerin soykırım yalanlarını savunup Türkiye'yi suçlayan bir isim olarak tanınıyor. Hendek operasyonlarına karşı imza toplayan Fincanı, 'ya karşı Hendekçileri korumuştu.

    TTB'ye PKK sevici başkan!

    Türk Tabipleri Birliği (TTB) seçimlerinde, "Etkin Demokratik TTB" grubu seçimi kazandı. başkan seçildi.

    Fincancı, "TTB bu döneme tek yürek olarak girmeli. Biz özgür ve bağımsız bir örgütüz hep öyle kaldık, böyle de devam edeceğiz" demişti.

    FETÖ MEDYASININ GÖZDESİ
    Zaman ve Bugün gibi gazetelerinin, gibi örgütün kara propaganda kanallarının vazgeçilmez müdavimleri arasında yer alan Fincancı, hep Ergenekon operasyonlarının daha da derinleştirilerek devam etmesini savundu.

    MEHMETÇİĞİ DEĞİL HENDEKÇİLERİ DESTEKLEDİ
    'nın Doğu ve Güneydoğu kentlerimizi harabeye çevirdiği ve büyük kalkışmanın provasını yaptığı Hendek olaylarında da Fincancı, 'ya karşı PKK terörünün yanında yer almıştı.

    Fincancı, "Bu suça ortak olmayacağız" başlığıyla yayımlanan "Barış için Akademisyenler" bildirisine de imza atmıştı.

    'ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK PLATFORMU' KURUCULARINDAN
    Fincancı, 2012'de kurulan sözde "Barış için Öcalana Özgürlük Platformu"nun içinde de yer almıştı. Platformun Cezayir Restoran'daki ilk toplantısına ABD, Almanya ve İngiltere'den de davetliler yer almıştı.

    Fincancı PKK'nın yayın organı Özgür Gündem gazetesine destek için "Nöbetçi genel yayın yönetmeni" de oldu.

    15 TEMMUZ'DA FETÖ DELİLİ YOKMUŞ!
    15 Temmuz darbe girişimde de FETÖ'yü aklamaya çalışan Fincancı, "FETÖ'nün darbe girişimindeki rolüne ilişkin belge olmadığını" savundu.

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