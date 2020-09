Ermenistan 'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla birlikte Türkiye'de iktidar ve millet bütünleşirken CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz , Ermeni ve Rus cephesine hizmet eden bir propaganda yaptı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın ana muhalefetin sözde milliyetçi ittifak ortağı İyi Parti'nin skandal açıklamalara sessiz kalmasına tepki gösterdi.Yalçın yazısında,ifadelerini kullandı.

CHP'nin dostları grubuna Ermenistan da eklendi. Her seferinde daha fazlasını yapabilirler mi acaba diye düşünürken, CHP her seferinde çıtayı bir adım daha öteye taşıyor. Türkiye'ye düşmanlık eden her kim varsa ya onların dilini kullanıyor ya da onlara içeriden destek atıyor. Suriye iç savaşında Esadçılık yaptılar. Amerika'da Bidencı olduklarını gördük. 15 Temmuz "bir tiyatrodur" diyen FETÖ'cülerin diliyle konuşarak "kontrollü darbe" söylemiyle destek oldular. "PYD bize mi saldıracak" dediler. Afrin Operasyonu'na karşı çıktılar. "Libya'da ne işimiz var" dediler. Yunan tezlerini seslendirdiler. Şimdi de Ermenistan'la dostluk peşindeler.

CHP Milletvekili, Genel Başkan Danışmanı ve Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün yorumunu duymadıysanız izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Anlatmakla olmaz. Ama yine de anlatalım.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaları bir televizyon programında yorumlarken "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" dedi. Buna benzer iddiaları, hatırlayın, FETÖ'cüler Suriye iç savaşında kullanıyordu. Türkiye'yi cihatçılara silah ve mühimmat desteği vermekle suçlayarak uluslararası kamuoyunda mahkûm etmek istiyordu. Hatta MİT TIR'larına yapılan FETÖ operasyonu da bununla ilgiliydi.