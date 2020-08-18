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    • 18.08.2020 08:42
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    Sabah gazetesi yazarı 'dan Biden'ın desteklediği muhalefete sert tepki: Normal vakitlerde , sıkışınca

    Sabah gazetesi yazarı , ’ın hadsiz açıklamalarına muhalefetin yarım ağız ile verdiği cevaplara tepki gösterdi. Yalçın, “Bir de bu esnada 'ü tekrar hatırladı. Bağımsızlık karakterleriymiş. Ne güzel. Normal vakitlerde , sıkışınca Atatürk. Ortada tam bir suçüstü görüntüsü var. Ama bu iş öyle Atatürk'ün veciz ifadelerinin arkasına gizlenerek saklanabilecek gibi değil” dedi.

    Muhalefete sert tepki: Normal vakitlerde HDP, sıkışınca Atatürk

    İşte Hasan Basri Yalçın'ın konuyla ilgili yazısı:
    Herkes muhalefet acaba Biden'ın sözlerine ne cevap verecek diye beklerken muhalefetin yaptığı işlere bakar mısınız? Ortada doyurucu tek bir açıklama yok. Abuk sabuk bir demagoji arayışına girmiş haldeler.

    Ama işin ilginci takındıkları tavır bile tek bir merkezden yönetiliyor gibi. Her açıklama yapan belli başlı tezleri papağan gibi tekrar etmenin peşine düştü. Yok efendim açıklama 7 ay önce yapılmış. Yok bağımsızlık bizim muhalefetin karakteriymiş. Bu açıklamalar en çok Erdoğan'ın işine yararmış. İpe sapa gelmez bir sürü laf salatası. Ortada doğru düzgün bir açıklama yapan yok.

    Hayır, 7 ay geç duyulmuş olması neyi değiştirir? Muhalefet 7 ay içinde başka türlü mü davranmaya başladı? Daha önce bir işbirliği vardı da şimdi yok mu? Yedi ay önce olmasının konunun içeriğine ne gibi bir etkisi olabilir? Tabii ki hiçbir etkisi yok. 7 ay önce yapılmış bu konuşma. Şimdi karşımıza çıkmış. Siz de şimdi anlatın kendinizi.

    Bir de bu esnada 'ü tekrar hatırladı. Bağımsızlık karakterleriymiş. Ne güzel. Normal vakitlerde HDP, sıkışınca Atatürk. Ortada tam bir suçüstü görüntüsü var. Ama bu iş öyle Atatürk'ün veciz ifadelerinin arkasına gizlenerek saklanabilecek gibi değil.

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    Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın'dan Biden'ın desteklediği muhalefete sert tepki: Normal vakitlerde HDP, sıkışınca Atatürk
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