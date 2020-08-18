İşte Hasan Basri Yalçın'ın konuyla ilgili yazısı:

Herkes muhalefet acaba Biden'ın sözlerine ne cevap verecek diye beklerken muhalefetin yaptığı işlere bakar mısınız? Ortada doyurucu tek bir açıklama yok. Abuk sabuk bir demagoji arayışına girmiş haldeler.

Ama işin ilginci takındıkları tavır bile tek bir merkezden yönetiliyor gibi. Her açıklama yapan belli başlı tezleri papağan gibi tekrar etmenin peşine düştü. Yok efendim açıklama 7 ay önce yapılmış. Yok bağımsızlık bizim muhalefetin karakteriymiş. Bu açıklamalar en çok Erdoğan'ın işine yararmış. İpe sapa gelmez bir sürü laf salatası. Ortada doğru düzgün bir açıklama yapan yok.

Hayır, 7 ay geç duyulmuş olması neyi değiştirir? Muhalefet 7 ay içinde başka türlü mü davranmaya başladı? Daha önce bir işbirliği vardı da şimdi yok mu? Yedi ay önce olmasının konunun içeriğine ne gibi bir etkisi olabilir? Tabii ki hiçbir etkisi yok. 7 ay önce yapılmış bu konuşma. Şimdi karşımıza çıkmış. Siz de şimdi anlatın kendinizi.

Bir de bu esnada CHP Atatürk'ü tekrar hatırladı. Bağımsızlık karakterleriymiş. Ne güzel. Normal vakitlerde HDP, sıkışınca Atatürk. Ortada tam bir suçüstü görüntüsü var. Ama bu iş öyle Atatürk'ün veciz ifadelerinin arkasına gizlenerek saklanabilecek gibi değil.

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