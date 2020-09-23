Siyasetin önemli gündemlerinden biri de HDP-İYİ Parti yakınlaşması... Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim" sözleri ile başlayan flört yeni bir boyut kazandı.

DEMİRTAŞ'TAN YENİ MESAJ VAR

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun, "Selahattin Demirtaş sazıyla bir şehidin evinde, Aybükemizin evinde Mağusa Limanı'nı çalabilir mi? O zaman memleketin bütün kahvaltı sofraları ona açılabilir" sözleri hatırlatılan Selahattin Demirtaş, İYİ Parti'ye yeni bir mesaj gönderdi.



DİYALOG TEKLİFİ

Demirtaş, İYİ Parti ile flörtü hızlandıracak ifadeler kullandı, "Acılarda ortaklaşamayanlar ne sevinçlerde ortaklaşabilir ne de yarınlarda. Her şeye rağmen oturup konuşmak, birbirini tanımaya, anlamaya çalışmak erdemli bir duruştur. Sorunların diyalog ve müzakereyle çözümüne katkı sunmak, her siyasetçinin asli ve ahlaki görevidir." dedi.





6 YIL SONRA YASİN BÖRÜ'YÜ HATIRLADI

Demirtaş, PKK tarafından katledilen Eren Bülbül ve Yasin Börü'yü hatırladı. Demirtaş, "Ben Eren Bülbül'ün de Yasin Börü'nün de acısını bilirim. Askerin, polisin, sivilin, Kürt gençlerinin ve her canın kutsallığını ve ailelerinin tarifi imkansız acısını da bilirim. Bilmesem insanlığımdan eksilmiş olurum. Hepsi bu toprakların ortak acısı" dedi.





NE OLMUŞTU?

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sürpriz bir şekilde Meral Akşener'e mesaj gönderdi. Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'yle İYİ Parti'nin flörtünü başlatan Demirtaş, "Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim" ifadelerini kullandı.

AKŞENER YEŞİL IŞIK YAKTIü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'ın kahvaltı sözlerine şöyle yanıt vermişti:

Biz partimizi zaten değerler üzerinden kutuplaştıran anlayışı ortadan kaldırmak için kurduk. İnsan odaklı bir bakış açımız var. Bir yere gidince diyorum ki ben propaganda yapmaya değil sizi dinlemeye geldim. Şunu fark ediyorsunuz ki herkes aynı acıların içinde. Bu makulde buluşmak sadece eleştirmek değil, çözüm önerilerini sunmak için çıkılan bu yolculuğun meyvelerini alıyoruz. Bazen bir vatandaş gelip kulağıma ben size haksızlık ettim hakkını helal et diyorlar. İnsanlar birbirleriyle derin dostluklar kurmak zorunda değil ama saygı göstermek zorunda. Bunun yaptığınız zaman derin sorunlar ortadan kalkar.

Haberin tamamını okumadım. Ama şunu söylemek isterim. Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Evin en yaşlısı tarafından karşılanır. Sonra kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder. Güneydoğu'nun böyle bir özelliği var.

HASİP KAPLAN'DAN 'MERAL AKŞENER'E DESTEK AÇIKLAMASI

HDP'li Hasip Kaplan, Selahattin Demirtaş'ın teklifinin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kaplan, "Meral Akşener Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olabilir, kazanması için Cumhurbaşkanı yardımcısının bir Kürt olması şart. Güven bunalımını aşacak adımlar birleştirir" dedi.





