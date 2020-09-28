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    • 28.09.2020 09:58
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    yandaşı gazeteci 'dan 'Bir cephe de ’da açılmasın' çıkışı

    Son dakika haberi... Bölgede huzursuzluğun fitilini ateşleyen , dün sabah askeri mevziler ve sivillerin yaşadığı köyleri bombaladı. Ermeni güçlerine anında karşılık veren su komuta merkezleri, hava savunma merkezlerini SİHA’larla vurdu. , kardeş Azerbaycan'a tam destek verirken yandaşı gazeteci "Bir cephe de Azerbaycan'da açılmasın" çıkışıyla kendine yakışanı yaptı.

    Ataklı'dan skandal Azerbaycan çıkışı

    topraklarını işgal eden dün yine Azerbaycan'a yönelik saldırı başlattı. İşgal altındaki köyler Azerbaycan su tarafından tek tek kurtarılmaya başlamışken kardeş Azerbaycan'a desteğini tekrar duyurdu.

    Ancak bu destek yanlısı haberleriyle bilinen gazeteci 'yı rahatsız etti. Ataklı bugünkü köşe yazsısında şu ifadeleri kullandı:

    "BİR CEPHE DE AZERBAYCAN'DA AÇILMASIN"
    Demeçler açıklamalar, sert eleştiriler şu anda kamuoyunda sempati yaratıyor olabilir. Ancak Türkiye'nin bugünkü ortamda Azerbaycan-Ermenistan sürtüşmesine aktif olarak girmemesi gerekir.

    Yine bir maceraya girme hevesinde olduklarını fark ediyorum. Tabii iktidarın bu tür şeylere ihtiyacı var aslında. Toplumun önemli bir kesimi bu tür hamasi çıkışlara destek verir, bunlar çok hoşuna gider. Ancak Türkiye'nin yeni bir askeri cepheye tahammülü olmamalı.

    Şu anda zafer çığlıkları atılıyor olabilir ama inanın bir süre sonra yine aynı şekilde "Yanlış yaptık, keşke içine dalmasaydık" türü itirafların gelmesi kaçınılmazdır. Vakit yine geç olmamalı."

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