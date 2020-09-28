İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Sarıyer Baltalimanı Hisar Caddesi üzerinde bulunan yaya kaldırımını kırarak cep park yapmaya çalışması bölge sakinlerini isyan ettirdi. Baltalimanı'nda henüz 3 ay önce yapılan kaldırımın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile tanınan bir mimarın başvurusu üzerine kırılarak kişiye özel cep park yapıldığını iddia eden vatandaşlar oturma eylemi başlattı.

Bölge sakinlerinin başlattığı oturma eylemi sonrasında yüklenici firma geçtiğimiz cumartesi günü çalışmaları bırakarak alandan uzaklaşmasına rağmen ertesi gün erken saatte gelerek beton dökme işlemine devam etti. Bölge sakinlerinden Ömer Faruk Mersinoğlu, "AK Parti döneminde kişiye özel torpilli bir park yeri oluşturmaya geçit verilmedi. Ancak, her ne hikmetse 2019'daki, İBB seçimleri sonrasında bölgede yaşayan birinin talebi ile cep park yapılması kararı alındı.

2020 yılında da hemen yangından mal kaçırır gibi bir yaklaşımla uygulamaya alındı. Bölgede yaşayanların çoğunluğu olarak bu projeye karşı çıkıyoruz" dedi. İBB'de ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'le görüştüklerini ve Demir"in "Buraya bir de bisiklet yolu yapmak varken cep park olur mu!" dediğini anlatan Mersinoğlu ancak çalışmaların yeniden başladığını belirtti. Yaşları bir asra yakın 6 tane ağacın da kesildiğini de anlatan Mersinoğlu mahkeme sürecini başlattıklarıını dile getirdi.