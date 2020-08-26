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    • 26.08.2020 10:15
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    yandaşı 'ya hapis şoku!

    yanlısı haberleriyle bilinen hakkında vergileri üzerine kullandığı ifadeleri nedeniyle "na hakaret" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Ataklı hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

    CHP yandaşı Can Ataklı'ya hapis şoku!

    Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Başkan "mağdur" sıfatıyla, ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Bir televizyon kanalında "Gün Başlıyor" isimli programın sunuculuğunu yapan şüpheli Mustafa Can Ataklı'nın 26 Şubat 2020 tarihli program sırasında 'na hakarette bulunması üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen araştırma raporunda, şüpheli Ataklı'nın söz konusu programda,

    ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK
    İddianamede, şüpheli Can Ataklı'nın savunmasına yer verilerek programda toplanan vergilerinin nereye harcandığı hususunda eleştirilerini dile getirdiğini, Cumhurbaşkanının ismi ve makamını konuşmasında geçirmediğini, herhangi bir imada bulunmadığını belirterek suçlamayı kabul etmediği anlatıldı.

    İddianamede, dosya kapsamına göre atılı suçu işlediği ifade edilen şüpheli Can Ataklı'nın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheli Can Ataklı, önümüzdeki günlerde 'nde yargılanacak.

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