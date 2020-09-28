MEB burslar ne zaman yatacak? 2020 MEB İOKBS burs ücreti ne kadar?

2020 MEB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

MEB burs ücretinin ne kadar olduğu henüz açıklanmadı. 2019 yılında bu miktar aylık 260,40 TL olarak belirlenmişti.

BURSLAR KİMLERE VERİLİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. 18 yaşına kadar alınabilen burs için bir sınav düzenlenmektedir.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.