MEB burslar ne zaman yatacak? 2020 MEB İOKBS burs ücreti ne kadar?

2020 MEB İOKBS burs ücreti ne kadar? MEB burslar ne zaman yatacak? 2020 bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Merakla beklenen açıklamanın ardından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11. sınıflar sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. Sonuçların açıklanmasıyla başarılı olanlar da belli oldu. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, ne kadar ve ne zaman burs alacağını araştırıyor. Peki, İOKBS burslar ne zaman yatacak? 2020 MEB İOKBS burs ücreti ne kadar? İşte detaylar…
BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?
Öğrenci bursları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
2020 MEB BURS ÜCRETİ NE KADAR?
MEB burs ücretinin ne kadar olduğu henüz açıklanmadı. 2019 yılında bu miktar aylık 260,40 TL olarak belirlenmişti.
BURSLAR KİMLERE VERİLİR?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. 18 yaşına kadar alınabilen burs için bir sınav düzenlenmektedir.
Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.
BURSLAR NASIL ALINACAK?
Burslar velilerin öğrenci adına açacakları VakıfBank banka hesaplarına yatırılacak. Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.