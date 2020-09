Yurt Gazetesi'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın iddialarına cevap verdi ve "Tele 1 Akın İpek'in desteğiyle kurulmuş bir kanaldır" denildi.

Yurt Gazetesi'nin açıklaması şöyle:



"Tele 1 Akın İpek'in desteğiyle kuruldu! Dün akşam saatlerinde Cüneyt Özdemir'in paylaştığı bir haber üzerinden Yurt Gazetesi'ni hedef alan eski çalışanımız Merdan Yanardağ'a Durdu Özbolat'ın cevabıdır."



"DURDU ÖZBOLAT, MERDAN YANARDAĞ'I İŞE İHTİYACI OLDUĞU İÇİN TANIMIŞTIR"

"(…) '2 bin lira maaşla çalışan Merdan Yanardağ, TELE 1'i kurup nasıl medya patronu oldu?' başlıklı haberde Yurt Gazetesi sahibi Durdu Özbolat'ın açıklamalarından yola çıkarak gazetemizi hedef alan Merdan Yanardağ'a cevabımızdır. Özbolat kendisini Necdet Saraç ve Birsen Temur aracılığıyla, işe ihtiyacı olduğu için tanımıştır. Yanardağ, milletvekili danışmanı olarak başladığı işte Özbolat'ın güvenini kazanarak TV'nin başına geçmeyi başarmıştır. Ancak TV henüz faaliyete geçmeden Merdan Yanardağ, Kıbrıs'ta bir TV kanalı alınmasını önermiş, Özbolat da Türkiye'de TV kanalı kapatılırsa Kıbrıs üzerinden yayınlara devam edilebileceğini düşündüğü için öneriyi kabul ederek Metin Şadi'den Kıbrıs AS TV'yi almıştır. Aradan 1 hafta geçtikten sonra Yanardağ, bazı belgelerle gelerek TV yanında bir de gazete kurulmasının çok iyi olacağını belirtmiş, yaptığı fizibilite çalışması ile ek bir maliyet olmayacağını taahhüt etmiştir."

"YANARDAĞ'IN YURT İSMİNİ VE HAKLARINI ÜZERİNE TESCİL ETTİ"

"Rapora göre gazetenin maliyeti en fazla 1 milyon doları bulmakta, tiraj ise 3 ayda 70 bine ulaşmakta idi. Özbolat bu teklifi de makul görmüş ve kabul etmiştir. Gazete isminin Yurt olmasını Yanardağ önermiş, Özbolat ise kabul etmiştir. Ancak Yanardağ'ın Yurt ismini ve haklarını üzerine tescillettiği sonradan ortaya çıkmış, Özbolat ise aradaki güven bağına dayanarak bunu sorgulamamıştır. Kadroyu kurmaya başlayan Yanardağ, henüz yayın hayatına başlamayan TV kanalı için astronomik harcamalar yapmaya başlamış ve Özbolat bu harcamaları görünce sektörden çekilmeyi düşünmüştür. Fakat daha sonra güvendiği bir tanıdığının araya girmesi ile sektörde kalmaya karar vermiştir."





"YAKLAŞIK 30 – 35 BİN GAZETE HURDAYA, GELİRLERİ DE BAŞKALARINA GİTMİŞTİR"

"Merdan Yanardağ kadrosunu kurarken yakınlarını yüksek maaşlarla işe almaya başlamıştır. TV'nin başına geçen Yanardağ ise gazeteyi görünce TV'yi boşlamıştır. Günde 80 bin adet basılan gazetenin satışı 15 – 20 bin olsa da tirajın yüksek görünmesi için gazete alındığını Özbolat öğrenmiştir. Yaklaşık 30 – 35 bin gazete hurdaya, gelirleri de başkalarına gitmiştir. Daha sonra cezaevine girip çıkan Merdan Yanardağ, tekrar Özbolat'ın yanına gelmiş, gazete ve TV'nin başına geçmiştir."





"İNTERNET ŞİFRELERİNİ ALARAK GAZETENİN ÇIKMAMASI İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPMIŞTIR"

"Gazete çalışanlarının bir kısmının sendikalı olmak istemesi üzerine Merdan Yanardağ bu duruma olumsuz bakmış, Özbolat ise sendikaya evet diyeceklerini açıklamıştır. Özbolat'ın gazete dağıtımını Yay-Sat'a aktarması üzerine sendika imzası günü Yanardağ 24 saat içinde işten ayrılmıştır. Giderken yazarları da çağırmış, internet şifrelerini de alarak gazetenin çıkmaması için elinden geleni yapmıştır."





İPEK, TERÖRİST BAŞI FETULLAH GÜLEN HAKKINDA "HOCAEFENDİ'NİN BİR GÜLÜŞÜNE TÜM MALIMI FEDA EDERİM" DEMİŞTİ

Akın İpek, terörist başı Fetullah Gülen hakkında "Hocaefendi'nin bir gülüşüne tüm malımı feda ederim" ifadelerini kullanmıştı. Firari olan Akın İpek, FETÖ'nün finans kaynaklarından sorumlu örgüt yöneticisi ve İngiltere'de yaşıyor.

YANARDAĞ: İSTANBUL'U KAZANAN EKİP BELLİDİR. BUNU HEP BERABER KAZANDIK

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kanalın sabah haberlerini sunan Korkusuz Gazetesi Yazarı Can Ataklı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunmuştu.

Yanardağ, Can Ataklı dahil herkesin muhalefeti eleştiremeyeceğini açık açık ifade etmiş, yandaş yayın çizgilerini sürdüreceklerini söylemiş ve "İstanbul'u kazanan ekip bellidir. Bunu hep beraber kazandık. Bunun başında da, bunu simgeleyen kişi de Ekrem İmamoğlu'dur" ifadelerini kullanmıştı.



CAN ATAKLI ÖZÜR DİLEDİ

Tele1'de yayın yapan Can Ataklı, İBB'nin Başakşehir Şehir Hastanesi yollarını yapmamasının büyük bir hata olduğunu söyledi, "Böyle işbilmezlik, böyle acemilik, böyle çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor" dedi.



Bir gün önce, 'Kimse kusura bakmasın' diyerek tüm gerçekleri her durumda söyleyeceğini ifade eden Ataklı, bir sonraki gün İBB'den gelen telefonlarla özür diledi.

Ataklı canlı yayında, "Belediye Başkanlığı başta Ekrem İmamoğlu üzülmüşler. Şunu söyleyeyim, çekinmem. Efendim ben eleştirilerimi üzmek, aşağılamak ve karalamak için yapmam. Üzüntü yarattıysam özür dilerim üzüntü yarattıysam ama eleştirilerim baki. Ben onları söyledim. 'Efendim yanlış anlaşıldı, maksadını aştı' değil. Çok net söyledim sadece sert söyledim. Şimdi Ekrem İmamoğlu'ndan bahsettik. Gönlünü de alalım. Çok güzel klip var belediyenin hazırladığı. Hazır mı arkadaşlar 23 Nisan'la ilgili? Onu da seyredelim ve diğer konularımıza devam edeceğiz" dedi.

MERDAN YANARDAĞ'DAN YANDAŞLIK İTİRAFI

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, yaşananlar sonrası canlı yayında muhalefeti eleştirmeyeceklerini beyan eden bir açıklama yaptı. Yanardağ, kanalın siyasi yayın çizgisine Ataklı dahil herkesin uyacağını söyledi.

Merdan Yanardağ'ın şunları söyledi:

"Üzerinde duracağım bir şey daha var. Kamuoyunda tartışılıyor. Bizim sabah program yapan Can Ataklı arkadaşımız, dün İBB'ye yönelik eleştirileri baya tartışmalara yol açtı. Kendisi gerekli açıklamayı yaptı ve özür diledi. Bu açıklamayı yapmak zorunluluk oldu, çünkü bugün epey bir talep geldi. TELE1 hiçbir şekilde kendi yayın çizgisinden sapma içine girmeyecektir. Bu Can Ataklı için de bu böyledir. Kendisi 2 yıldır yolun önemli bir bölümünde bizimledir. Kendisi deneyimli bir gazetecidir gerekli davranacaktır. Tele1'in genel bir yayın siyaseti var. Biz bunu beraber belirledik. Herkes bu yayın çizgisine uygun davranacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Kimseyi üzmek, hakaret etmek, eleştiri sınırlarını aşarak yorum yapmak söz konusu olmayacaktır"



MERDAN YANARDAĞ VE CAN ATAKLI'NIN KONUŞMALARININ ARDINDAN REKLAMLAR GELDİ

Can Ataklı'nın özrü sonrası Merdan Yanardağ'ın İBB ve muhalefete yandaşlık çizgisinden vazgeçmeyeceğini ilan etmesi sırasında CHP'li belediyelerden gelen reklamlar dikkat çekti. Yanardağ'ın kamuoyunu bilgilendirdiği sırada Kuşadası Belediyesi'nin reklamının geçmesi CHP'li belediyelerden gelen reklamlar ile kanalın geri adım attığı yorumlarına neden oldu.

