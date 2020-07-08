Son dakika haberi... İBB, geçtiğimiz günlerde 770 bin sterlin karşılığında Fatih portresini Londra'daki müzayede satın almıştı. Gazeteci ve tarihçi Murat Bardakçı, Bellini'ye ait gerçek eserin birkaç yüz milyon pound değere sahip olduğunu belirterek, İBB'nin aldığı tablonun orijinal olmama ihtimaline dikkat çekmişti. Murat Bardakçı'nın açıklaması, akıllara "milyonlarca lira sahte tabloya verilerek çöpe mi gitti?" sorusunu getirmişti.

HABERTÜK'TE ELEŞTİRMİŞTİ

CHP'li İlhan Kesici, konuyla ilgili Habertürk'teki bir programda İBB yönetimini eleştirerek "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir Fatih tablosu getirdi, Bellini diye bu çok ayıp.... 'Yaşa varol böyle Belediye Başkanı görülmüş değil, Bellini'nin tablosunu getirdi' diye... Bellini diye birisinin tablosu olacak veya Bellini ayarında bir ressam Fatih tablosu yapacak, müzayede organizasyonu bunun ne olduğunu söylemeyecek, böyle bir şey olabilir mi" diyen Kesici, tablonun kimin olduğunun belli olmadığını belirterek "Böyle reklam yapılmaz. Kendi belediyemiz, çok yanlış" ifadelerini kullanmıştı.

TELE1'DE GÜNAH ÇIKARDI!

Parti içerisinde büyük baskılara maruz kaldığı anlaşılan İlhan Kesici'nin 3 gün sonra TELE 1'de katıldığı programda, "Parti içindeki işlere pek karışmam. İlk defa o programda topa biraz sert girmişim. Halbuki yumuşatarak söylemem gerekiyordu" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU'NA DOKUNAN YANIYOR!

İlhan Kesici'nin 3 gün içerisindeki değişimi CHP'de 'Ekrem İmamoğlu'na dokunan yanıyor' yorumlarını da beraberinde getirdi.

Türkiye'nin gündemine oturan ve usta tarihçilerin de sahte olduğunu dillendirdiği tablo hakkında CHP'li isimlerin konuşamaması sözde demokratik partinin demokrasi ile uzaktan yakından ilgisinin olmadığını kanıtladı.

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