HDP gözaltına alınanlar kimler? HDP’li isimler gözaltında! HDP gözaltı haberleri!

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder 1962 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi.

Sırrı Süreyya Önder'in babasının adı Ziya, annesinin adı Zeliha'dır. 8 yaşındayken babası öldü. 4 kardeşi vardır. Çocukluğunda amcaoğlunun fotoğrafçı dükkânında çırak olarak çalıştı. 16 yaşından sonra, Sıtma Savaş Mücadele Kurumu'nda mevsimlik işçi olarak çalıştı, lastik tamirci dükkânı açtı. Adıyaman Lisesi'nde okudu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazanarak Ankara'ya gitti. Ancak 2. Sınıftan sonra devam etmedi. İnşaatlarda marley işçiliği yaptı.

Sırrı Süreyya Önder, 1991 yılında Şile'de, Adıyamanlı bir arkadaşının yazlığında tanıştığı eşi ile evlendi. Bir çocuğu oldu. Ama dört yıl sonra boşandı.

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku (BDP'nin desteklediği bağımsızlar) saflarında katıldığı 2011 genel seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi. 23 Ekim 2013'te Halkların Demokratik Partisi'ne dahil olmak üzere BDP'den istifa etti. Barış sürecinde aktif rol alan Sırrı Süreyya Önder HDP vekilliği döneminde İmralı'ya giden heyette yer aldı.

Sırrı Süreyya Önder 2018 yılında HDP vekilliği yaptığı dönemde 'terör örgütü propagandası' suçlaması ile 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı ve Kandıra Cezaevine hapsedildi. Anayasa Mahkemesi, Sırrı Süreyya Önder için 2019 yılı Ekim ayında hak ihlali kararı verdi tahliyesinin önünü açtı. Sırrı Süreyya Önder 4 Ekim 2019 tarihinde cezaevinden çıktı.