Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde yapılacak olan adli yıl açılış törenine davet edilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs test sonucunun bildirilmesinin istenmesi CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel'i rahatsız etti. Özel, haddini aşarak Başkan Erdoğan'a "küstah" diyerek hakaretlerde bulundu.
Önlem olarak Adli yıl açılış töreni için düzenlenen toplantı öncesi katılacak kişilerin koronavirüs testi yaptırmaları talep edildi. Misafirlerin sağlığı düşünülerek yapılan bu uygulama, CHP'li Özgür Özel'e dokundu.
UTANMADAN BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETTİ
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs testi istenmesine karşı çıkan Özel, bu masum istediği "terbiyesizlik" olarak yorumlarken, AK Parti ve onu yönetenlere "küstah akıl" diyerek hakaretlerde bulundu.
Özel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndekilere "küstah" dedikten sonra "bunlarla siyaset yapmak zor" diyerek ajitasyon yaptı.
AK PARTİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ
Başkan Erdoğan'a ve AK Parti'ye hakaret eden Özel'e AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş sert tepki gösterdi.
Muş, Özel'in küstah çıkışına, "Herkesin sağlığı için test yapılmasına Kılıçdaroğlu neden karşı çıkıyor? CHP Grup Başkanvekili misin? Yoksa Külhanbeyi misin?" sözleriyle cevap verdi.
SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI
CHP'li Özgür Özel'e sosyal medyadan da birçok tepki geldi.
Sosyal medya kullanıcıları Özel'in Başkan Erdoğan'a hakaret etmesine tepki gösterdi ve şov yapmakla suçladı.
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