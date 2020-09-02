Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde yapılacak olan adli yıl açılış törenine davet edilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs test sonucunun bildirilmesinin istenmesi CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel'i rahatsız etti. Özel, haddini aşarak Başkan Erdoğan'a "küstah" diyerek hakaretlerde bulundu.

Önlem olarak Adli yıl açılış töreni için düzenlenen toplantı öncesi katılacak kişilerin koronavirüs testi yaptırmaları talep edildi. Misafirlerin sağlığı düşünülerek yapılan bu uygulama, CHP'li Özgür Özel'e dokundu.