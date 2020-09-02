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    • 02.09.2020 13:24
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    'li partinin tek adamı Kılıçdaroğlu'na ayrıcalık isteyip şov yaptı! Hak ettiği cevap dan geldi!

    Grup Başkan Vekili , CHP Genel Başkanı 'ndan Külliye'ye gelebilmesi için koronavirüs testi istenmesi sonrası kameralar karşısında şov yaparak Başkan Erdoğan'a hakaret etti. Özel, haddini aşarak Başkan Erdoğan'a "küstah" diyerek hakaretlerde bulundu. CHP'li Özgür Özel'e dan tepki gösteren vatandaşlar "Şovmene bak! açılış törenine katılan herkesten koronavirüs testi istendi, ama CHP'li Özgür Özel, bunu şova çevirdi. Yoksa şüphen mi var ? Genel Başkanının kanında. Bu neyin afra tafrası. Şüphen yok emin isen, sakin ol yaptır getir test sonucunu." dedi. Takvim.com.tr'nin özel haberi.

    Şovmen Özel'den 'tek adam'a ayrıcalık talebi

    Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde yapılacak olan adli yıl açılış törenine davet edilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs test sonucunun bildirilmesinin istenmesi CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel'i rahatsız etti. Özel, haddini aşarak Başkan Erdoğan'a "küstah" diyerek hakaretlerde bulundu.

    Önlem olarak Adli yıl açılış töreni için düzenlenen toplantı öncesi katılacak kişilerin koronavirüs testi yaptırmaları talep edildi. Misafirlerin sağlığı düşünülerek yapılan bu uygulama, CHP'li Özgür Özel'e dokundu.



    UTANMADAN BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETTİ
    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs testi istenmesine karşı çıkan Özel, bu masum istediği "terbiyesizlik" olarak yorumlarken, AK Parti ve onu yönetenlere "küstah akıl" diyerek hakaretlerde bulundu.



    Özel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndekilere "küstah" dedikten sonra "bunlarla siyaset yapmak zor" diyerek ajitasyon yaptı.



    AK PARTİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ
    Başkan Erdoğan'a ve AK Parti'ye hakaret eden Özel'e AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş sert tepki gösterdi.



    Muş, Özel'in küstah çıkışına, "Herkesin sağlığı için test yapılmasına Kılıçdaroğlu neden karşı çıkıyor? CHP Grup Başkanvekili misin? Yoksa Külhanbeyi misin?" sözleriyle cevap verdi.



    SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI
    CHP'li Özgür Özel'e sosyal medyadan da birçok tepki geldi.



    Sosyal medya kullanıcıları Özel'in Başkan Erdoğan'a hakaret etmesine tepki gösterdi ve şov yapmakla suçladı.




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    Haberler Güncel CHP'li Özgür Özel partinin tek adamı Kılıçdaroğlu'na ayrıcalık isteyip şov yaptı! Hak ettiği cevap sosyal medyadan geldi!
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