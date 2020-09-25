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    ’ın korkunç ölümü... Botoks cinayetinde bir tutuklama

    Estetik yaptırmak üzere Beylikdüzü’nde gittiği nden çıktıktan sonra fenalaşık ölen ’ın ölümü ile ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Sözde güzellik merkezinin sahibi tutuklanarak cezaevine konuldu. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberinin detayları...

    Sabah
    Nazif Karaman
    Botoks cinayetinde bir tutuklama

    Estetik yaptırmak üzere Beylikdüzü'nde gittiği güzellik merkezinden çıktıktan sonra fenalaşık ölen Kübra Boyraz'ın ölümü ile ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

    SUÇ: TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK

    Hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılması ardından İzmir'de gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen Estetik merkezinin yetkilisi şüpheli Erdal Doğruya, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemleri ardından "Taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

    CEZAEVİNE KONDU

    Şüpheli, sorgu sonucunda Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'nce "Taksir ile ölüme neden olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Diğer şüpheli pratisyen hekim Öner Özsoyeri hakkında tutuklamaya yönelik yaklama kararı mevcut bulunuyor. Şüphelinin yakalanmasına ilşkin çalışmalar devam ediyor.
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