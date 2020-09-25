Estetik yaptırmak üzere Beylikdüzü'nde gittiği güzellik merkezinden çıktıktan sonra fenalaşık ölen Kübra Boyraz'ın ölümü ile ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

SUÇ: TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK