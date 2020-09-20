CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkezi İngiltere'de bulunan ve İngiliz istihbarat örgütleriyle yakın ilişkisi olduğu konuşulan Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI)'nün düzenlediği toplantıya katıldı. Kılıçdaroğlu'nun burada "Kürt Sorunu"nun çözümü için açıkça Kürtçe anadilde eğitimi savunduğu ortaya çıktı. Bu konuda Kürt aydınları ile çeşitli toplantılar yaptıklarını ve dünyadaki uygulamaları incelediklerini belirten Kılıçdaroğlu'nun "Çocuğun ilk iki veya üç okul yılında eğitimini asıl olarak anadilde yapması, paralel olarak resmi dili de öğrenmesi, üçüncü veya dördüncü sınıfta resmi dile geçmesi, bir çözüm yolu" dediği öğrenildi.

Posta Gazetesi Yazarı Oral Çalışlar, toplantı ile ilgili olarak, "Kılıçdaroğlu ile Beyin fırtınası" adlı bir yazı kaleme aldı. Yazıda, Kılıçdaroğlu'nun Demokratik Gelişim Enstitüsü düzenlediği görüntülü yuvarlak masa toplantısına, partinin dört önde gelen ismi olan Selin Sayek Böke (Genel Sekreter), Ünal Çeviköz (Genel Başkan Dış Politika Danışmanı), Levent Gök (Eski TBMM Başkanvekili ) Yücel Taşkın (Genel Başkan Yardımcısı-eski Taraf yazarı) ile birlikte katıldığı belirtildi. Toplantıda, 60'a yakın gazeteci, akademisyen ve sivil toplum temsilcisinin de bulunduğu ifade edildi.

Yazıda, DPI CEO'su Kerim Yıldız'ın açılış konuşmasının ardından konuşan Kılıçdaroğlu'nun genel bir Türkiye tablosu çizdiği ve daha sonra da toplantının sorularla devam ettiği vurgulandı. Yazıda, buluşmayı "beyin fırtınası" olarak yorumlayan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının bazı bölümleri şöyle aktarıldı:

YURTDIŞI OPERASYONLAR

"Dış politikayı gerginlik üzerine kurunca, ekonominin dengesi de bozuluyor. Dış askeri operasyonlara ne kadar para harcanıyor, onu bilemiyoruz. Çünkü bu harcamaları 'örtülü ödenek'ten yapıyorlar.

'ÜNAL ÇEVİKÖZ'Ü MISIR'A GÖNDERECECEĞİM'

"Mısır'la, İsrail'le, Suriye'yle, Irak'la, İran'la, Yunanistan'la ilişkileri bir an önce düzeltmeliyiz. Biz parti olarak bu konuda ilk adımı atıyoruz. Ünal Çeviköz başkanlığında bir heyeti ekim ayı içinde Mısır'a gönderiyoruz. Başından beri de Şam yönetimiyle diyaloğun kesilmesinin yanlış olduğunu söylüyoruz.

'İKTİDAR GÜÇ KAZANMAYA ÇALIŞIYOR'

"İktidar iç politikada açmaza girince, dış politikayı sertleştirip içeride yeniden güç kazanmaya çalışıyor.

ANADİLDE EĞİTİM

"Kürt meselesinde 2015 yılında '22 soru 22 cevap' şeklinde bir program açıkladık. Orada bir eksiğimiz vardı: Anadilde eğitim. Bu konuda konunun uzmanlarıyla, Kürt aydınlarının da katılımıyla değişik toplantılar yaptık. Dünyadaki uygulamaları inceledik. Çocuğun ilk iki veya üç okul yılında eğitimini asıl olarak anadilde yapması, paralel olarak resmi dili de öğrenmesi, üçüncü veya dördüncü sınıfta resmi dile geçmesi, bir çözüm yolu. Kürt meselesinin çözüm yeri, meclistir. Özellikle bu sorunun çözümünde aydınların desteğine çok ihtiyaç bulunuyor. Evet bu sorunu biz çözeriz.

YENİ ANAYASA

"Yeni bir Anayasa konusunda Millet İttifakı olarak bir çalışma yapabiliriz. Dayatmacı, darbeci hukuk sistemine karşı özgürlükçü bir anayasa yapabiliriz.

DEMOKRASİ YANLILARI OTORİTER REJİM YANLILARI

"Türkiye'de siyaset artık sağ-sol ayrımı üzerinden şekillenmiyor. Bugünkü saflaşma demokrasi yanlılarıyla, otoriter rejim yanlıları arasında. Cepheler böyle ayrılıyor. Türkiye toplumunun demokratik bilincine ve sağduyusuna güveniyoruz. Artık değişim zamanı geldi."

DPI NEDİR?

Demokratik Gelişim Enstitüsü (Democratic Progress Institute-DPI) adı verilen kuruluş İngiltere'de faaliyet gösteriyor. Başında Kerim Yıldız var. Kerim Yıldız 1992 yılında Lordlar Kamarası üyesi PKK dostu Lord Avebury'nin desteğiyle kurulan Kürt İnsan Hakları Projesi (Kurdish Human Rights Project) adlı kuruluşun da başkanıydı. Lord Avebury, PKK'ya desteğini açıkça gösteren Batılı politikacılardan biri olarak tanınıyor. Öcalan ile Suriye'de bulunduğu dönemde yüz yüze görüşmeler de yapan Lord Avebury, İngiliz istihbaratından. Abdullah Öcalan, yakalandıktan sonra yargılanması sırasına Lord Avebury ile üç kez Şam'da görüştüğünü açıklamıştı.