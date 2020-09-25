CHP, 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin hava saldırısı düzenlediği Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Cennet Yiğit'in kemiklerini sızlattı. Kayseri'de 30 Mart yerel seçimleri öncesi şehitlikte düzenlenen programa katılan CHP belediye başkan adayı ve ilçe başkanı, kendilerine tepki gösteren 15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'e kendilerini darp ettiği iftirası ile dava açtı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, 18 Mart Şehitleri Anma Gününde HDP ile örtülü ittifak yapan CHP'li yöneticilere görünce tepki gösterdi. 30 Mart yerel seçimleri öncesi yaşanan olayda Bünyan CHP İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve CHP'nin Belediye Başkan Adayı Mustafa Navruz'a "Hem çocuklarımıza kurşun atanlarla bir olacaksınız hem de buraya geleceksiniz. Hangi yüzle buraya geldiniz, onlar buradaysa ben yokum, ya onlar gidecek ya ben gideceğim, onlarla aynı havayı teneffüs etmem" diye tepki gösteren Yiğit, töreni terk etti.

'BİZİ DÖVDÜ' İFTİRASI

Okan Marzıoğlu ve Mustafa Navruz ise savcılığa giderek suç duyurusunda bulununca, şehit babası hakkında darp ve hakaret suçlamasıyla dava açıldı. Mustafa Navruz, Yiğit'in kendisini darp edip boğazını sıktığını ve ceketini yırttığını iddia ederken, Marzıoğlu da ağız birliği yapmışçasına aynı ifadeyi verdi. Ancak olay günü haber ajanslarının çektiği görüntüleri hesaba katmayan CHP'lilerin yalanı çok geçmeden ortaya çıktı.

10 AVUKATLA GELDİ

Bünyan Adliyesi'nde görülen darp ve hakaret davasının duruşmasına CHP İl Başkanı Ümit Özer, avukat ordusu ve bir otobüs partili ile gelerek gövde gösterisi yaptı. Şehit babasına iftira atan CHP İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ise destek için gelen partililere sosyal medyadan "Haklı davamızda örgütümüzün gücünü hissettirmeniz bizi daha da güçlendirdi" diyerek teşekkür etti. CHP'nin şehit babasına karşı aldığı tavır pes dedirtti.





'CEZA ALIRSAM ŞEREF MADALYASI OLUR'

Şehidin babası Yahya Kemal Yiğit SABAH'a konuştu. Yiğit yaşanan olaya ilişkin şunları söyledi: "Anma töreninde, protokolle tokalaşarak gelirlerken ben elimi uzatmadım. Çünkü ne şehidimin cenazesine ne taziyesine geldiler, ne de andılar. Ayrıca şehitlerle ilgili en az 25 program oldu hiç birine de katılmadılar. Şehitliğe ise seçim arifesinde propaganda yapmak için geldiler. O zamanda CHP terör örgütünün siyasi destekçisi siyasi parti ile kol kola gezip ittifak yapıyordu. Bunları şehitlikte görünce tepki gösterdim. 'Ne yüzle geldiniz' dedim." Yiğit, "Yalan bunların içine işlemiş. Allah'ta şahit tırnağım bile onlara dokunmadı. Ama boğaz sıkma, yumruk atma, hakaret etme ve ceket yırtmakla suçlandım. Yalanları haber ajanslarının olay günü çektikleri görüntülerle de sabittir. Şehit cenazesine gelmeyen, taziyeye gitmeyen CHP Kayseri il teşkilatı, ne hikmetse 15 Temmuz Şehidi babasına iftira atarak açtıkları davaya bir otobüs ve 10 avukatla gelip şov yaptı. İsterlerse bir değil bin otobüsle gelsinler. Ben bu vatana kızımı şehit vermiş bir babayım. Onlara pabuç bırakmam. Eğer damarlarında Türk kanı varsa ve yürekleri yetiyorsa gidip PKK'ya ve HDP'ye gövde gösterisi yapsınlar. CHP'lilerin iftirasıyla ceza alırsam da o kararı şeref madalyası olarak evimin duvarına asacağım" dedi.