



'MAT'RON

Fransa lideri Macron, Doğu Akdeniz'e göz dikti. Türkiye geri adım atmayınca çark etti. Başkan Erdoğan'ı arayıp "Diyaloğa hazırız. Akdeniz'i birlikte inşaa edelim" dedi. Fransız basını da bu görüşmeyi yakından takip etti.



Türkiye'nin Akdeniz'de yasal haklarını koruması, Avrupa'yı rahatsız etti. Fransa lideri Macron'un haddini aşan sözleri tansiyonu yükseltti. Türkiye, yapılan toplantılarda her fırsatta 'diyalog' çağrısını yineledi.



Başkan Erdoğan, önceki akşam Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. "Diyalog ve iş birliğini savunuyoruz. Fransa'nın gerginliği tırmandıran Yunan ve Rumlar'ı desteklemesine anlam veremiyoruz" dedi.



Geri adım atan Macron'dan "Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız" açıklaması geldi.



Görüşmeyi Fransız basını da yakından takip etti. Le Figaro gazetesi, görüşmeyi "Erdoğan, Macron'u 'yapıcı tutum' benimsemeye çağırıyor" başlığıyla verdi. Ouest- France gazetesi ise Macron'un tansiyonu düşürelim talebinde bulunduğunu söyledi.