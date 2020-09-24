Fransa Cumhurbaşkanı Macron, telefona sarıldı. Türkiye'ye saygı duyduğunu açıkladı. AB ile Ankara arasındaki ilişkiye önem verdiğini anlattı.
Türkiye ile Yunanistan arasında başlayan görüşmelerden memnuniyet duyduğunu vurguladı. Akdeniz'de işbirliği çağrısı yaptı.
Twitter;
Ha şöyle yola gel
İkiyüzlü Macron efendi
Türkiye ile dans olmaz
Geri vites buna denir
Akdeniz'in suyu soğuk geldi galiba
Sevim koş macron anlaşalım demiş...
'MAT'RON
Fransa lideri Macron, Doğu Akdeniz'e göz dikti. Türkiye geri adım atmayınca çark etti. Başkan Erdoğan'ı arayıp "Diyaloğa hazırız. Akdeniz'i birlikte inşaa edelim" dedi. Fransız basını da bu görüşmeyi yakından takip etti.
Türkiye'nin Akdeniz'de yasal haklarını koruması, Avrupa'yı rahatsız etti. Fransa lideri Macron'un haddini aşan sözleri tansiyonu yükseltti. Türkiye, yapılan toplantılarda her fırsatta 'diyalog' çağrısını yineledi.
Başkan Erdoğan, önceki akşam Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. "Diyalog ve iş birliğini savunuyoruz. Fransa'nın gerginliği tırmandıran Yunan ve Rumlar'ı desteklemesine anlam veremiyoruz" dedi.
Geri adım atan Macron'dan "Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız" açıklaması geldi.
Görüşmeyi Fransız basını da yakından takip etti. Le Figaro gazetesi, görüşmeyi "Erdoğan, Macron'u 'yapıcı tutum' benimsemeye çağırıyor" başlığıyla verdi. Ouest- France gazetesi ise Macron'un tansiyonu düşürelim talebinde bulunduğunu söyledi.
Başkan Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü. Erdoğan, "Türkiye diyalogdan yana olduğunu söylemleriyle değil eylemleriyle de ortaya koydu. İstikşafi görüşmelerin gidişatı Yunanistan'ın atacağı samimi adımlara bağlı. Türkiye ile dayanışma bölgesel sorunların çözümünde önemli" dedi.
NATO: İLERLEME KAYDEDİLDİ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz görüşmelerini değerlendirdi. "Toplantılar devam ediyor. İyi bir ilerleme kaydedildi" dedi.