Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan gelen talep üzerine gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Fransa ve Türkiye-AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin sebebinin Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna işaret etti.

HAKKIMIZI KİMSEYE YEDİRMEYİZ

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin kimsenin hakkında gözü olmadığını ancak kendi haklarını da kimseye yedirmeyeceğini vurgulayarak, her zaman olduğu gibi bugün de sorunların çözümü için diyalog ve iş birliğini savunduklarını ifade etti.

TÜM SORUNLARI MASADA KONUŞMAK VE ÇÖZMEK

Tansiyonu düşürmek için diplomasi fırsatlarının değerlendirilmesi ve sürdürülebilir müzakere süreçlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, tüm sorunları masada konuşmak ve çözmek istediklerini dile getirdi.

SAĞDUYULU OLUN

Erdoğan, bu süreçte Fransa'dan da sağduyulu ve yapıcı bir tutum beklediklerini ifade ederek, Türkiye-Fransa arasında istişare ve iletişim mekanizmasının sürekli olarak işletilmesinde fayda gördüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye ilişkin yapıcı diyalog ve iş birliğini teşvik eden bir yaklaşımın çıkmasının da bölgesel meselelerin çözüm imkanları açısından önemli olduğunu belirtti.