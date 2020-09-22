Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.09.2020 21:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.09.2020 22:11
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan ile görüştü

    Son dakika haberi… Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, 'deki gerginliğin sebebinin 'nin ve 'nin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna işaret etti. Türkiye'nin kimsenin hakkında gözü olmadığını belirten Başkan Erdoğan kendi Türkiye'nin haklarını da kimseye yedirmeyeceğini vurguladı.

    AA
    Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

    Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan gelen talep üzerine gerçekleşen görüşmede, -Fransa ve Türkiye-AB ilişkileri ile başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

    Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin sebebinin Türkiye'nin ve 'nin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna işaret etti.

    HAKKIMIZI KİMSEYE YEDİRMEYİZ
    Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin kimsenin hakkında gözü olmadığını ancak kendi haklarını da kimseye yedirmeyeceğini vurgulayarak, her zaman olduğu gibi bugün de sorunların çözümü için diyalog ve iş birliğini savunduklarını ifade etti.

    TÜM SORUNLARI MASADA KONUŞMAK VE ÇÖZMEK
    Tansiyonu düşürmek için diplomasi fırsatlarının değerlendirilmesi ve sürdürülebilir müzakere süreçlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, tüm sorunları masada konuşmak ve çözmek istediklerini dile getirdi.

    SAĞDUYULU OLUN
    Erdoğan, bu süreçte Fransa'dan da sağduyulu ve yapıcı bir tutum beklediklerini ifade ederek, Türkiye-Fransa arasında istişare ve iletişim mekanizmasının sürekli olarak işletilmesinde fayda gördüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye ilişkin yapıcı diyalog ve iş birliğini teşvik eden bir yaklaşımın çıkmasının da bölgesel meselelerin çözüm imkanları açısından önemli olduğunu belirtti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri