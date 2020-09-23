Savaş meydanından masaya! Başkan Erdoğan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a geri adım attıran diplomasi

23.09.2020 23:15

Türkiye'nin kararlı adımları sonrası Yunanistan, özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da desteğiyle Doğu Akdeniz’de gövde gösterisine kalkıştı. Türkiye ise defalarca diyalogdan yana olduğunu ancak "Kırmızı çizgiyi geçmeyin" uyarısıyla tavrını en net şekilde gösterdi. Başkan Erdoğan'ın önemli hamleleri daha haftalar önce kendisini hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a ve Yunanistan'a geri adım attırdı. İşte A Haber'in Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri çarpıcı şekilde aktaran analizi...

Türkiye'nin kararlı adımları sonrası Yunanistan, özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da desteğiyle Doğu Akdeniz'de gövde gösterisine kalkıştı. Türkiye ise defalarca diyalogdan yana olduğunu ancak "Kırmızı çizgiyi geçmeyin" uyarısıyla tavrını en net şekilde gösterdi. Başkan Erdoğan'ın önemli hamleleri daha haftalar önce kendisini hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a ve Yunanistan'a geri adım attırdı. İşte A Haber'in Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri çarpıcı şekilde aktaran analizi...