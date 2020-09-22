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    • 23.09.2020 04:10
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    Fransız basını Başkan -Macron görüşmesine ilgi gösterdi

    ile Cumhurbaşkanı arasında yapılan telefon görüşmesi Fransız basınında geniş yer buldu. gazetesi, söz konusu telefon görüşmesini okuyucularına "Erdoğan, Macron'u 'yapıcı tutum' benimsemeye çağırıyor." başlığıyla duyurdu.

    AA
    Fransız basını Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Macron görüşmesine ilgi gösterdi

    ile Cumhurbaşkanı arasında yapılan telefon görüşmesi Fransız basınında geniş yer buldu.

    gazetesi, söz konusu telefon görüşmesini okuyucularına "Erdoğan, Macron'u 'yapıcı tutum' benimsemeye çağırıyor." başlığıyla duyurdu. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ile arasında yaşanan gerilimde Macron'dan sağduyulu ve yapıcı tutum beklediği belirtildi.

    Kamu yayıncısı France Info'nun haberinde de Macron'un "Türkiye'yi 'de belirsizlik olmadan barış ve iş birliği alanın inşasına yönelik adım atmaya çağırmasına" karşılık Erdoğan'ın Macron'dan sağduyulu ve yapıcı tutum içinde olmasını beklediğinin altı çizildi.

    Haberde, bu görüşmenin "iki liderin arasındaki karşılıklı sert açıklamaların" ardından bir yatışmanın sinyali olduğuna dikkati çekildi.

    Ouest-France gazetesinin haberinde Macron'un Erdoğan ile telefon görüşmesi talebinde bulunarak Türkiye'ye tansiyonu yatıştırma sinyali gönderdiği belirtildi.

    Haberde, Fransa'nın 'de yaşanan krizde Yunanistan'ın yanında yer aldığı ifade edilirken, Erdoğan'ın görüşmede Macron'dan sağduyulu ve yapıcı tutum beklediğini söylediği kaydedildi.

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