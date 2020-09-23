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    • 23.09.2020 20:46
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Genel Sekreteri ile görüştü: İstikşafi görüşme 'ın adımlarına bağlı

    Başkan , ile telefonda görüştü. Görüşmede, 'deki gelişmeler ile -NATO ilişkileri değerlendirildi. Türkiye ve arasında yapılacak olan istikşafi görüşmelere değinen Başkan Erdoğan, "İstikşafi görüşme Yunanistan'ın adımlarına bağlı" dedi.

    AA

    Başkan , ile telefonda görüştü. Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, 'deki gelişmeler ile -NATO ilişkileri değerlendirildi.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Türkiye-NATO ilişkileri değerlendirildi. Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde gerginliğin düşürülmesinden ve diyalogdan yana olduğunu sadece söylemleriyle değil eylemleriyle de açık ve net biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

    GÖRÜŞMELER YUNANİSTAN'IN ATACAĞI ADIMLARA BAĞLI
    'ın gerginliği tırmandırmasına ve tahriklere rağmen Türkiye'nin sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada ilan edilen istikşafi görüşmelerin gidişatının Yunanistan'ın ortamı yumuşatmak için atacağı samimi adımlara bağlı olacağını ifade etti.

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Doğu Akdeniz meselesinde ortaya koyduğu yapıcı çabaları takdirle karşıladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda NATO'daki ayrıştırma sürecine ilk andan itibaren destek verdiğini ve bir uzlaşıya varılmasını samimiyetle arzu ettiğini belirtti.

    NATO'daki ayrıştırma çalışmasında Türkiye olarak mutabakata son derece yakın olunduğunu düşündüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO dayanışmasının ve bu bağlamda Türkiye ile dayanışmanın bölgesel sorunların çözümü noktasındaki önemine işaret etti.


    TWITTER HESABINDAN DUYURDU
    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.




    Başkan Erdoğan ile Doğu Akdeniz'deki durum ile istenmeyen olaylar ve kazaları önlemek için NATO'daki askeri ayrıştırma usulleri hakkında devam eden çabalarla ilgili görüştüğünü belirten Stoltenberg, "Hem Türkiye hem Yunanistan değerli müttefiklerdir, NATO diyalog için bir platform oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü: İstikşafi görüşme Yunanistan'ın adımlarına bağlı
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