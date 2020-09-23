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    • 23.09.2020 Gazete
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    , ’de sahte kabadayılara pabuç bırakmadı! 'a geri vites yaptırdı...

    , ’de bir milim geri adım atmadı. Sahte kabadayılara ve içerideki uzantılarına pabuç bırakmadı. 'a geri vites yaptırmayı başardı...

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    , 'de bir milim geri adım atmadı. Sahte kabadayılarla içerideki uzantılarına pabuç bırakmadı. 'a geri vites yaptırmayı başardı.




    , 'yı Akdeniz'in serin sularına saldı. Çakma Napolyon Macron da 'ı kışkırttı. Böylece enerji kaynaklarına çökeceğini sandı.



    Fakat tek başına karşılarına çıktı. Bölgedeki kukla yöneticilere de içerideki muhalefete de aldırmadı. Macron'a, "Türkiye ile diyaloğa hazırız" çağrısı yaptırdı. sömürgeci kafanın masaya oturmasını sağladı.

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    Haberler Güncel Türkiye, Akdeniz’de sahte kabadayılara pabuç bırakmadı! Macron'a geri vites yaptırdı...
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