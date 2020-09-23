

Ankara, Akdeniz'de bir milim geri adım atmadı. Sahte kabadayılarla içerideki uzantılarına pabuç bırakmadı. Macron'a geri vites yaptırmayı başardı.











Merkel, Fransa'yı Akdeniz'in serin sularına saldı. Çakma Napolyon Macron da Yunanistan'ı kışkırttı. Böylece enerji kaynaklarına çökeceğini sandı.







Fakat Türkiye tek başına karşılarına çıktı. Bölgedeki kukla yöneticilere de içerideki muhalefete de aldırmadı. Macron'a, "Türkiye ile diyaloğa hazırız" çağrısı yaptırdı. sömürgeci kafanın masaya oturmasını sağladı.