Dağ, Kovid-19 süreci biter bitmez Ayasofya'yı ibadete açtıklarını belirterek "Ayasofya'nın ibadete açılması bu ülkenin tarihde çok kritik süreçlerden birisi. Sadece bizim tabanımız değil, bütün milletimizin kahir ekseriyetinin ciddi anlamda destek verdiği bir süreci yaşadık. Sadece 2020'de yaptıklarımıza baktığımızda bu ülkeye çok önemli kazanımlar elde ettirdiğimizi görüyoruz." diye konuştu.

"2002'DEN BERİ GİRDİĞİMİZ HİÇBİR SEÇİMİ KAYBETMEDİK"

"2023 seçimleri Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en sert seçimi olacak." diyen Dağ, şöyle devam etti: