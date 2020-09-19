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    • 19.09.2020 21:50
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    'li yönetimi lerin indirimli kartlarını iptal etmek için hamle yaptı! karşısına dikildi

    Meclisi'nde ve 'nin desteğiyle 85 liradan 50 liraya inen aylık için yönetimi yeni uygulamayı gündeme getirdi. öğrencilerin indirimli ulaşım kartlarını iptal etmek için girişimde bulundu. Peki öğrenci kartları iptal edilecek? İndirimli öğrenci kartlarda yaş sınırı ne olacak?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şimdi de öğrencilerin indirimli abonman kartlarına göz dikti.

    CHP'li İBB yönetimi geçtiğimiz gün Meclis'e getirdiği madde ile 20 yaş ve üstü lise ve 25 yaş üstü üniversite öğrencilerinin indirimli mavi kart kullanmalarını iptal ettirmek istedi.

    AK PARTİ TEKLİFE KARŞI ÇIKTI

    Talebin görüşülmesi sırasında söz alan İBB AK Parti grubu, teklifin bu haliyle geçmesi durumunda binlerce öğrencinin mağdur olacağını belirterek
    çalışan ve çalışmayan öğrencilerin ayırt edilmesini ve teklifin ayrı bir madde halinde belediye meclise getirilmesini istedi.

    Teklif yeniden görüşülmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.

    Kabul edilirse 20 yaş üstü lise, 25 yaş üstü üniversite öğrencilerinin indirimli abonman kartları iptal edilecek
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    Haberler Güncel CHP'li İBB yönetimi öğrencilerin indirimli kartlarını iptal etmek için hamle yaptı! AK Parti karşısına dikildi
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