CHP'li İBB yönetimi geçtiğimiz gün Meclis'e getirdiği madde ile 20 yaş ve üstü lise ve 25 yaş üstü üniversite öğrencilerinin indirimli mavi kart kullanmalarını iptal ettirmek istedi.

AK PARTİ TEKLİFE KARŞI ÇIKTI

Talebin görüşülmesi sırasında söz alan İBB AK Parti grubu, teklifin bu haliyle geçmesi durumunda binlerce öğrencinin mağdur olacağını belirterek

çalışan ve çalışmayan öğrencilerin ayırt edilmesini ve teklifin ayrı bir madde halinde belediye meclise getirilmesini istedi.

Teklif yeniden görüşülmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.