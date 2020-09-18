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    • 18.09.2020 12:28
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    Sözde Atatürkçü ’in Kaftancıoğlu sessizliği!

    Başkanı ’nun Atatürk açıklaması gündeme bomba gibi düşmüş hem sosyal medyada hem de parti içinde büyük tepki almıştı. Kaftancıoğlu'nun açıklamalarının ardından kendisini Atatürkçü olarak nitelendiren İYİ Parti Genel Başkanı skandala sessiz kaldı. Peki bunun nedeni ne? A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında detayları aktardı.

    takvim.com.tr

    Başkanı 'nun 'Atatürk' dememesi üzerine başlayan tartışma devam ediyor. CHP iyiden iyiye karışmış durumda. Siyasetin gündemine oturan tartışma sürerken Kaftancıoğlu'nun açıklamalarına İYİ Parti Genel Başkanı sessiz kaldı. Peki bunun nedeni ne? A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında detayları aktardı.

    AKŞENER'İN KAFTANCIOĞLU ÇIKMAZI

    Kaftancıoğlu'na başta kendi partisinden olmak üzere toplumun her kesiminden tepki yağarken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu durum karşısında sessizliğe büründü. Kaftancıoğlu'nun 'Atatürk' yerine 'Mustafa Kemal' ismini tercih ettiğinin açıklamasının ardından 4 gün geçmesine rağmen Akşener'den ne bir mesaj ne de bir değerlendirme gelmiş değil. Akşener, Kaftancıoğlu'na destek mi verecek yoksa tepki mi gösterecek merak konusu. Akşener bir çıkmazla karşı karşıya yorumları da yapılıyor kulislerde. Çünkü ortağı CHP'nin İl Başkanına tepki gösterirse Millet İttifakı bundan zarar görebilir suskun kalması durumundaysa tabanı karşısında zor durumda kalabilir. Kulislerde bu durum çıkmaz olarak nitelendiriliyor.

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