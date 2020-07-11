Ama şu gayet açık; bu karar Türkiye'nini çok kimlikli, çok kültürlü imajına, bir dünya metropolü olan İstanbul'un çok katmanlı tarihine vurulan sert bir, ölümcül bir hançer darbesidir.

1934'te alınan müze kararının hunhar bir İslamcılık ve oy devşirme amaçlı bir popülizm uğruna lav edilmesinin anlamı da çok açıktır. Türkiye bugünden itibaren fiilen, tekçi bir İslam cumhuriyetidir." ifadelerini kullandı.

NEVŞİN MENGÜ

Gazeteci Nevşin Mengü, Ayasofya kararı için "İktidar yarattığı düşmanlara karşı zafer kazanma duygusuna bağımlı hale geldi, tabanını ve kendini de bir arada tutmak için devamlı olarak bu duyguya ihtiyaç duyuyor. Ayasofya kararı da bu doğrultuda alınmış yanlış bir karar" dedi.