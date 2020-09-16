Dağ, CHP'de değişim olduğunu ifade ederek, "CHP'de 2010 yılında kaset kumpasıyla beraber aşama aşama değişim noktasında çalışma yapılıyor. Ben AR-GE biriminin başındayım. Yaptığım araştırmalar şunu çok net gösteriyor; bugün CHP'de oy verenlerle yönetenler arasında zihniyet farklılığı doğmuş durumdadır. Ama bir zihniyet CHP'yi bir yere doğru götürüyor. O onların iç meselesi midir? Bu anlamdaki konu belki iç meselesidir. Ama ülkenin ikbali, ülkedeki milli hususlar noktasındaki duruş açısından tavanla taban arasındaki farklılık tabii ki ülke açısından bizi önemli şekilde ilgilendirir." dedi.

"DOĞU AKDENİZ'DE HEM MASADAYIZ HEM SAHADAYIZ"

Dağ, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinerek bölgedeki doğal gaz rezervinin diğer ülkelerin iştahını kabarttığını vurguladı.

Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'nin hem masada hem sahada olduğunun altını çizen Dağ, şunları kaydetti: