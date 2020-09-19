Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.09.2020 20:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.09.2020 20:09
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Israrlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz

    Başkan Erdoğan Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, "Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

    Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj

    Başkan Erdoğan Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu.

    Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:
    Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz.

    Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Israrlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri