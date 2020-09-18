Gülay Uygun neden öldü? İntihar mı cinayet mi? Soruları tüm Türkiye'nin gündeminde. Müge Anlı'da işlenen Aleyna Çakır olayında flaş bir olay yaşandı ve Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun 4 sayfalık intihar mektubu yazarak tek kurşunla intihar etti. İntihar mektubunda ölümümden Müge Anlı sorumludur yazan Gülay Uygun merak konusu oldu. Peki Gülay Uygun intihar mektubunda ne yazdı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen Aleyna Çakır cinayetinde şok bir gelişme yaşandı. Aleyna'yı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun, 4 sayfalık intihar mektubu yazarak tek kurşunla intihar etti. Gülay Uygun'un mektubunda ise Ölümünden Müge Anlı sorumludur yazdığı iddia edildi. İntiharın ardından Aleyna Çakır'a işkence ettiği öne sürülen Ümitcan Çakır 'artık susmayacağım annemi Müge Anlı ve yanında çalışan karılar öldürdü' dedi.
MÜGE ANLI DETAYI OLAY!
Gülay Uygun'un eşi ise ' Onları Allaha havale ediyorum ama. O Allahsız Müge Anlı var ya Allah onu perişan etsin." dedi. Bu olayın ardından birçok kişi Gülay Uygun kimdir, intihar mektubunda neler yazdı sorusunun yanıtını araştırdı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili suçlanan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun intihar etti. 4 sayfalık intihar mektubu bırakan Gülay Uygun'un başına kurşun sıkarak yaşamına son verdiği öğrenildi. Olaya ilişkin Ümitcan Uygun ve babası ile avukatları açıklama yaptı. Avukat, Gülay Uygun'un mektubunda 'ölümümden Müge Anlı suçludur' yazdığını açıkladı. Ümitcan Uygun'un babası ise Aleyna Çakır'ın babası için şoke eden bir ithamda bulundu. Aleyna'ya babasını tecavüz ettiğini iddia etti.
Aleyna Çakır'ı zorla pavyonda çalıştıran, işkence ederek öldürmekle itham edelin Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun intihar etti. Sosyal Hizmetler'de görev yapan anne hakkında, Müge Anlı'da şoke eden iddialar gündeme gelmişti. Müge Anlı'nın yayınında Gülay Uygun'un Aleyna Çakır gibi yurtta kalan genç kızları gece hayatına yönlendirdiği önü sürülmüştü.
İddialar üzerine 'yurt annesi' olarak bilinen Gülay Uygun hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri bugün soruşturma başlatmıştı. İfadeye çağrılan Gülay Uygun, oğlu Ümit Can Uygun hakkındaki şoke eden ifşalar sonrasında zor günler yaşıyordu. Gülay Uygun'un bu olaylar sebebiyle geride 4 sayfalık bir mektup bırakarak intihar ettiği öğrenildi. Gülay Uygun'un başına tek el silahla ateş ederek yaşamına son verdiği ortaya çıktı.
Aleyna Çakır'ı bayıltana kadar dövüp ölümüne sebep vermekle suçlanan Ümit Can Uygun da açıklamalar yaptı. Müge Anlı'yı suçlayan Ümit Can Uygun şunları söyledi:
*Bu ölümden bir Müge Anlı, onun yanında çalışıp beni 24 saat arayan o karılar çalışanların hepsi sorumlu. Benim annemin ne kadar milliyetçi olduğunu herkes bilir. Yuvada yetişen çocukların hepsi ekmeğini yemiştir. Sayın savcım, Sayın Süleyman Soylu hepinize yalvarıyorum. Ben sustum ama bu saatten susma diye bir şey yok."
Gülay Uygun'un eşi ise intihardan Müge Anlı'yı sorumlu tuttu ve şunları söyledi:
-Benim eşim yanına yazmış. Benim ölüm nedenim Müge Anlı diye. Benim eşim bir kelimeye kendini vurdu. Onları Allaha havale ediyorum ama. O Allahsız Müge Anlı var ya Allah onu perişan etsin."
İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?
3 Haziran'da Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ailesi kızlarının cinayete kurban gittiğini savunarak Müge Anlı'ya başvurmuşlardı. Kızlarının öldürüldükten sonra intihar süsü verildiğini iddia eden aile şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı Ümit Can'ı gösteriyorlardı.
Aleyna Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyip cinayet ihtimali üzerinde durdu. Ancak bugün Müge Anlı'da programa çıkması beklenen Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun'un akşam saatlerinde başına tek el silahla ateş ederek intihar ettiği ve canına kıydığı iddia edildi.
ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ GÜLAY UYGUN'UN NASIL ÖLDÜ?
Aleyna Çakır olayı ile gündeme gelen Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun nasıl öldü araştırılıyor. Ankara Keçiören'de yaşanan olayda Gülay Uygun (48) ilk incelemeye göre bir intihar notu bırakarak yaşamına son verdi. Yakın akrabalarını ziyarete gideceğini söyleyerek evinden ayrılan Gülay Uygun'dan bir daha haber alınmayınca, yakın akrabaları polise haber verdi. Bir süre kayıp öğretmen arandı. Daha sonra Gülay Uygun yakınları tarafından bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun'un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi.
ÜMİT CAN UYGUN ANNESİ HAKKINDA KONUŞTU
Annesi Gülay Uygun'un intiharı üzerine oldukça üzülen Ümit Can Uygun, Müge Anlı'nın programında annesi hakkında ortaya atılan ifadelere sert çıktı. Annesinin görgü tanıklarının suçlamalarına dayanamayarak intihar ettiğini açıklayan Ümitcan Uygun, "Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim" dedi.
GÜLAY UYGUN KİMDİR?
3 Haziran tarihinde Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ailesi talihsiz kızlarının cinayete kurban gittiğini savunarak durumu Müge Anlı'ya kadar taşımışlardı. Kızlarının öldürüldükten sonra intihar süsü verildiğini savunan aile şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı Ümit Can'ı her defasında işaret etmişlerdi.