Enes Batur korona mı oldu? Enes Batur koronavirüse mi yakalandı? Ünlü sosyal medya fenomeni Enes Batur'un karantinadan kaçtığı iddia edildi. Enes Batur ve sevgilisinin karantinadan kaçtıkları tespit edilirken, Batur ve sevgilisinin KYK yurduna yerleştirildiği belirtildi. Peki, Enes Batur korona mı oldu?

ENES BATUR KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Ünlü Youtuber Enes Batur Sungurtekin karantina kurallarını hiçe saydı.

Enes Batur'un koronavirüse yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Filyasyon ekipleri Sungurtekin'in Beykoz'daki lüks villasında denetleme yaptı. Ancak Enes Batur evinde bulunamadı.