Enes Batur korona mı oldu? Enes Batur koronavirüse mi yakalandı? Ünlü sosyal medya fenomeni Enes Batur'un karantinadan kaçtığı iddia edildi. Enes Batur ve sevgilisinin karantinadan kaçtıkları tespit edilirken, Batur ve sevgilisinin KYK yurduna yerleştirildiği belirtildi. Peki, Enes Batur korona mı oldu?
ENES BATUR KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?
Ünlü Youtuber Enes Batur Sungurtekin karantina kurallarını hiçe saydı.
Enes Batur'un koronavirüse yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Filyasyon ekipleri Sungurtekin'in Beykoz'daki lüks villasında denetleme yaptı. Ancak Enes Batur evinde bulunamadı.
Enes Batur'un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Enes Batur'un 14 günlük karantina süresinin 8 gününü evde geçirdiği kalan 6 gününü de yurtta geçireceği öğrenildi.
Konuyla ilgili Enes Batur, ''Üzerime oynanan alçakça kalleşçe büyük bir oyun var. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecektir. Allah'ından bulsunlar. Gelişmeleri durum ilerlerse paylaşacağım.'' dedi.
ENES BATUR KİMDİR?
Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 doğumlu, Türk vlogger ve oyuncudur. YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. 2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı.
2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi.
Bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki incelemeleriyle tanınan Enes Batur'un Youtube kanalında şuan 9 milyon takipçisi bulunuyor.