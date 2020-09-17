SKANDALA AİLE BAKANLIĞI MÜDAHİL OLDU

Mağdur koruma altına alındı

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına CHP'li Meclis Üyeleri Öner Ç. ve Ali Ç. ile birlikte bir çiftlik evinde tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı soruşturmaya müdahil olarak mağdur kadını koruma altına aldı. Dehşeti yaşayan kadın suç duyurusunda bulunmuş ve önceki gün Didim Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şüphelileri fotoğraf üzerinden tek tek teşhis etmişti. Dün ise önemli bir gelişme yaşandı. Aydın Didim Sosyal Hizmetler Müdürü, S.T.'nin avukatı Murat Sultansu'ya ulaşarak mağdura destek verileceğini belirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı soruşturmaya dahil olurken, tecavüz mağduru S.T.'nin koruma altına alındığı ve güvenli bir yere yerleştirildiği öğrenildi. SABAH'a konuşan S.T.'nin avukat Murat Sultansu, "Müvekkilimin sosyal ve güvenlik ile ilgili tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Bakanımıza hassasiyeti ve duyarlılığı için şükranlarımı sunuyorum" dedi.