Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen bilim kurulu toplantısının ardından vaka artışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Son 24 saatte 63 hasta vefat etti, 1342 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 262 bin 602'ye çıktı.
Bakan Koca Kayseri'nin yüzde 39,7 ile son hafta günlük ortalama vaka sayısı konusunda ilk sırada yer aldığını ifade etti.
Koca "En çok vaka olan iller kıyaslamasında son hafta günlük ortalama vaka sayısının son ay günlük ortalama vaka sayısına göre değerlendirildiğinde en yüksek artış Kayseri yüzde 39,7. Bu ilimizi yüzde 38,84 ile Ankara, yüzde 36,99 ile Mersin takip ediyor. Son 3 günün son hafta ile karşılaştırılması dikkate alındığında ise artış yaşanan ilimizin olmaması da son derece umut vericidir." ifade etti.