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    • 15.09.2020 07:15
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    Didim Belediyesi'nde tecavüz skandalının yeni detayları ortaya çıktı! Başka mağdur kadınlar da var!

    ’li Didim Belediyesi Başkanı Ahmet Selim Atabay’ın tecavüz skandalı ’nin gündemine bomba gibi düştü. İğrenç olayın detayları ise bir bir ortaya çıkıyor. Müfettiş soruşturmasında ifade veren mağdur kadın, “Atabay ile Öner Ç. beni götürdükleri evde alkol ve verdiler. Kendimi kaybedince zorla benimle oldular. Aldıkları görüntüleri oğluma göstermekle tehdit ettiler. Sapıkça fantezileri vardı. Başka kadınlara da aynı şeyleri yaptıklarını söylediler” ifadelerini kullandı.

    Didim Belediye Başkanı 'li Ahmet Deniz Atabay ile başkan yardımcısı Öznur G., meclis üyeleri Ali Ç. ve Öner Ç. tarafından ya uğrayan S.T. dün savcılığa suç duyurusunda bulundu. S.T., verdiği ifadedede 2 ay süren cinsel saldırıyı anlattı. Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı da başlattığı soruşturmayı tamamladı. Savcılığa teslim edilen raporda tecavüz mağduru S.T.'nin ifadeleriyle saldırı süreci tek tek anlatıldı.

    ŞANTAJ VE TEHDİT VAR
    Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Avukat Murat Sultansu, "İddialar çok vahim. Biraz da sıkıntılı bir durum var. Müvekkilin kimliğinin açığa çıkmaması için gizlilik kararı aldırdık. İfademizi ayrıntılı bir şekilde verdik. Birkaç kez tekrarlanan bir olay söz konusu. Bunun yanı sıra şantaj ve tehdit de var. Müvekkilimin bu kadar beklemesinin nedeni suçun çok ağır iddialar içeriyor olması" dedi. Görüntülerin ailesine izletilmesi korkusuyla ses çıkaramadığını söyleyen S.T., "Bundan sonra yaklaşık iki ay boyunca A.Ç. beni aradı ve aynı çiftlik evine götürdü. Bu kişiler birbirlerine kadın giysileri giydirip, alkol ve kokain alıp, sapıkça fanteziler yapıyorlardı. A.Ç.'nin işi görüntü çekmekti. Bu yüzden ona 'Kadraj A.' diyorlardı. İki ay boyunca annemin ve oğlumun duymasından korktuğum için katlandım. Konuşmalarında başka kadınlara da benzer şeyler yaptıklarını söylüyorlardı. Bir süre sonra aramaları seyrekleşti. Ben de bunu fırsat bilip numaramı değiştirdim ardından da 'e arkadaşımın yanına geldim. Vücudumdaki morluklar görünmesin diye hep uzun kollu giysiler giyiyordum" dedi.

    TECAVÜZ ÇİFTLİĞİ
    Mağdur S.T.'nin, müfettişlere verdiği ifadede, cinsel saldırının kayda alındığını ve bu görüntüleri oğluna gösterilmekle tehdit edildiğini söyledi. 4 yıl önce iş istemek için Atabay'la görüşmek için belediyeye gittiğini anlatan S.T., adresinden alınıp bir çiftlik evine götürüldüğünü, alkol ve ile kendinden geçtiğini anlattı. S.T., "Atabay ile Ö.Ç. zorla benimle oldu. Bu esnada A.Ç'nin de video çektiğini gördüm. Daha sonra bu video ile tehdit edildim" dedi.

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    Haberler Güncel Didim Belediyesi'nde tecavüz skandalının yeni detayları ortaya çıktı! Başka mağdur kadınlar da var!
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