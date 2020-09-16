S.T kendisine tecavüz eden kişileri fotoğraflardan tek tek teşhis etti. S.T'nin avukatı Sultansu "Müvekkilimin anlattıklarına göre tek mağdur o değil. Çiftlik evini resmen Hollywood stüdyolarına çevirmişler. Olayın kapsamlı bir şekilde araştırılması, suçluların adalet karşısında hesap vermesi ve Başkan Atabay'ın istifa etmesi gerekiyor. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal bir milletvekili ile yaşadığı gönül ilişkisine ait görüntüler basına yansıyınca gereğini yapıp istifa etmişti. Ama bir kadınla birlikte olurken uygunsuz görüntülerini başkasına çektirten bir kişi istifa eder mi? Ondan böyle onurlu bir davranış bekleyebilir miyiz? Tabii ki bekleyemeyiz. Hem gayri ahlaki bir ilişki yaşıyorsun hem de bu gayri ahlaki ilişkini birisine çektirtip kameraya aldırıyorsun. Bu resmen ahlaksızlığın daniskası." dedi. Öte yandan dün Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden S.T, asayiş şubede kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü 4 kişiyi fotoğraflardan tek tek teşhis etti.