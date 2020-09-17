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    • 17.09.2020 07:34
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    Ünlü ney sanatçısı 'den 'ye sert tepki: Güya çü zavallılar...

    ’nin Başkanı ’nun açıklaması ünlü isimleri de çileden çıkardı. Konuyla ilgili CHP’ye sert eleştirilerde bulunan ney sanatçısı , “Atatürk'ün kurduğu partide 'Atatürk' diyemeyen il başkanı... Onu koruyan koltuk yapışkanı lider ve bu insanları destekleyerek iktidar olacağını sanan güya Atatürkçü zavallı insanlar su” dedi.

    Sabah
    Ünlü sanatçıdan CHP'ye sert tepki: Güya Atatürkçü zavallılar...

    Başkanı 'nun geçtiğimiz günlerde yerine demesine dünyaca ünlü ney sanatçısı de tepki gösterdi.

    Dede, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumla CHP'yi sert bir dille eleştirdi. Ünlü sanatçı, CHP lideri ve Kaftancıoğlu'nun birlikte bir fotoğrafını paylaşarak altına şu yorumu yaptı:

    "Atatürk'ün kurduğu partide 'Atatürk' diyemeyen il başkanı... Onu koruyan koltuk yapışkanı lider ve bu insanları destekleyerek iktidar olacağını sanan güya Atatürkçü zavallı insanlar ordusu. Türkiye'deki muhalefetin özeti."

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