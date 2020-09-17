CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Atatürk yerine Gazi Mustafa Kemal demesine dünyaca ünlü ney sanatçısı Mercan Dede de tepki gösterdi.

Dede, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumla CHP'yi sert bir dille eleştirdi. Ünlü sanatçı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nun birlikte bir fotoğrafını paylaşarak altına şu yorumu yaptı:

"Atatürk'ün kurduğu partide 'Atatürk' diyemeyen il başkanı... Onu koruyan koltuk yapışkanı lider ve bu insanları destekleyerek iktidar olacağını sanan güya Atatürkçü zavallı insanlar ordusu. Türkiye'deki muhalefetin özeti."