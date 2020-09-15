NEDENİ MERAK EDİLİYOR

CHP'li Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin neden canlı olarak teşhis işlemine getirilmediği, böyle bir kayırmanın neden yapıldığı merak konusu oldu.

TALEP REDDEDİLDİ

Diğer taraftan mağdur kadın S.T.'nin avukatı Murat Sultansu, Soruşturma Savcısı Selahattin Baysal'dan canlı teşhis talebinde bulunduğu, ancak Savcı Baysal'ın bu talebi reddettiği öğrenildi.