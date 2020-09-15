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    • 15.09.2020 17:55
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    Didim’deki iddiasında flaş gelişme! ’li Başkan kayrıldı mı?

    Didim Belediye Başkanı ve ’li Meclis Üyeleri Öner Ç. ile Ali Ç.’nin cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen S.T. isimli mağdur kadının ’ne teşhis için gittiği öğrenildi.Teşhisin canlı olarak değil fotoğraf üzerinden yapılması şaşırttı. CHP’li Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin neden canlı olarak teşhis işlemine getirilmediği, böyle bir kayırmanın neden yapıldığı merak konusu oldu.

    Sema Alim Dalgıç
    Sabah

    CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına CHP'li Meclis Üyeleri Öner Çiçek ile Ali Çağlar ile birlikte bir çiftlik evinde tecavüz ettiği iddia edilmişti. Bu anların da kamera kaydına alındığı ileri sürülmüştü.

    Türkiye'yi sarsan iddialar sonrası Bakanlık olayla ilgili inceleme başlatırken mağdur kadın da harekete geçmişti. Dehşeti yaşayan kadın, Didim Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu ardından Başsavcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

    CANLI DEĞİL FOTOĞRAF ÜZERİNDEN
    Yaşanan cinsel istismar skandalında yeni bir gelişme yaşandı. S.T. isimli mağdur kadın, şüphelileri teşhis etmek için Didim Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Normal şartlarda canlı teşhis yapılması gerekirken S.T.'nin şüpheliler Atabay, Çiçek ve Çağlar'ı fotoğraf üzerinden teşhis etmesi istendi.

    NEDENİ MERAK EDİLİYOR
    CHP'li Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin neden canlı olarak teşhis işlemine getirilmediği, böyle bir kayırmanın neden yapıldığı merak konusu oldu.

    TALEP REDDEDİLDİ
    Diğer taraftan mağdur kadın S.T.'nin avukatı Murat Sultansu, Soruşturma Savcısı Selahattin Baysal'dan canlı teşhis talebinde bulunduğu, ancak Savcı Baysal'ın bu talebi reddettiği öğrenildi.

    AVUKATI KONUŞTU
    SABAH'a konuşan Avukat Murat Sultansu, teşhisin canlı olarak yapılmamasına sert tepki göstererek; "Didim Belediye Başkanı bu kadar ciddi iddialar karşısında halen görevine 'delilleri karartma ihitmali' olmasına rağmen devam etmektedir. Soruşturma dosyası hiçbir şekilde usul ve yasaya uygun yapılmamaktadır. Gizlilik kararı olduğu için ayrıntı verememekteyim ancak bu kadar vahim bir dosyanın daha ciddi soruşturmasının yapılması gerekirdi ancak yapılmamaktadır. Adalet Bakanını göreve çağırıyorum. Aile Bakanı bayan olmasına rağmen neden susuyor açıklama yapmıyor. Neden herkes susuyor, namuslu bir kadının iş aramak amacıyla gittiği yerde böylesine akıl almaz olayla karşılaşması normal mi karşılanmaya başlandı" dedi.
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